Apuntan contra el procurador penitenciario por oponerse al cierre de la cárcel de Devoto + Agregar ámbito en









Patricia Bullrich emitió un pedido de informe contra el procurador adjunto, Ariel Cejas Meliare, por haber pedido detener los traslados. Quedan menos del 7% de los detenidos.

La unidad de Devoto se aproxima a su cierre.

El proceso de traslados de personas detenidas en la cárcel federal de Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz avanza a pasos acelerados, lo que incluso abre un interrogante sobre el escenario con el que podría encontrarse el papa León XIV en caso de concretar su visita al país, que incluye un paso por la última unidad penal porteña vigente. Sin embargo, el accionar de un organismo legislativo levantó nuevamente la tensión sobre el cierre del recinto.

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Eso es lo que denuncia Patricia Bullrich, quien apunta contra el procurador adjunto, Ariel Cejas Meliare, de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) por un pedido de bloquear el traslado de presos, que se encuentra en un avanzado estado: en cinco días del proceso, ya fueron 1400 personas las que fueron llevadas hacia Marcos Paz, lo que representa más del 93% de la población carcelaria. Según pudo conocer Ámbito, la continuidad de los estudios universitarios de los miembros del Centro Universitario de Devoto (CUD) ocurrirá luego de un nuevo traslado de los estudiantes a la cárcel de Ezeiza.

"Quiere impedir el cierre de Devoto. Eso va en contra de su función. Si él se opone a cerrar una cárcel medieval es porque responde a otros intereses, que no son los de la sociedad que le paga el sueldo", planteó la senadora, quien requirió al procurador un "informe pormenorizado, documentado y por escrito" sobre las motivaciones de su accionar. En su documentación, Bullrich también acusa a los miembros de la PPN de ingresar con celulares a pabellones de máxima seguridad y de u presunto conflicto de intereses, apuntando contra exfuncionarios del organismo que actualmente tienen competencias en el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Senado Pedido de informe Entre los 15 puntos que pidió detallar Bullrich, se encuentran:

Explicación sobre el requerimiento de camas de doble plaza en unidades federales , "teniendo en cuenta que ese organismo sostuvo anteriormente criterios restrictivos". "Explique cómo se compatibiliza con las posiciones históricamente sostenidas por ese organismo respecto de la sobrepoblación, el hacinamiento y los estándares mínimos de habitabilidad en establecimientos penitenciarios", agrega.

, "teniendo en cuenta que ese organismo sostuvo anteriormente criterios restrictivos". "Explique cómo se compatibiliza con las posiciones históricamente sostenidas por ese organismo respecto de la sobrepoblación, el hacinamiento y los estándares mínimos de habitabilidad en establecimientos penitenciarios", agrega. Que detalle lo que entiende como una "flagrante contradicción institucional de exigir durante años la mejora de las condiciones de habitabilidad, para luego oponerse judicialmente al cierre definitivo y traslado inminente de los internos del Complejo Penitenciario Federal de la CABA (Cárcel de Devoto), un establecimiento de 1927 manifiestamente obsoleto".

para luego oponerse judicialmente al cierre definitivo y traslado inminente de los internos del Complejo Penitenciario Federal de la CABA (Cárcel de Devoto), un establecimiento de 1927 manifiestamente obsoleto". Que puntualice "los fundamentos legales por los cuales la PPN pretende arrogarse facultades de administración penitenciaria exclusivas del Poder Ejecutivo ".

". Que manifieste cómo el traslado de personas alojadas en unidades de la ciudad de Buenos Aires "puede afectar gravemente la vinculación familiar y otros derechos", considerando su comptabilidad "con aquellas otras actuaciones en las que solicita el traslado paulatino de las personas alojadas en comisarías y alcaidías de la Ciudad hacia establecimientos penitenciarios federales ubicados en distintas jurisdicciones de todo el país".