El Vaticano difundió la primera imagen de León XIV luego de su operación por un cáncer de pulmón

El Vaticano detalló que sus análisis de sangre y la radiografía de tórax mostraron una mejoría en el estado general del Santo Padre. Se lo vio celebrando una misa.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó que los análisis de sangre y la radiografía de tórax confirmó una mejora general.

Luego de haber sido sometido a una cirugía y ser diagnosticado con cáncer de pulmón , el papa León XIV fue visto por primera vez . Lució una túnica verde mientras brindaba una misa en el Hospital Gemelli de Roma , según la foto compartida por el Vaticano .

León brindó una misa en el Policlínico Gemelli al mediodía de este viernes (hora local de Italia) y le agradeció al equipo del hospital —médicos, enfermeros y auxiliares— toda la atención brindada durante su internación , según la sala de prensa de la Santa Sede.

En su homilía, destacó "el trabajo que realizan cada día cuidando de los enfermos y de su fragilidad y, en especial, todo lo que han hecho y hacen por él". Junto a él, estaba presente el personal médico y de enfermería, que en ese momento se encontraba fuera de servicio, y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano .

Esta mañana, el Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron "la mejora constante de su estado general". A su vez, se continuó con las sesiones de fisioterapia respiratoria. La recuperación postoperatoria le permite realizar las actividades cotidianas normales con total autonomía.

En su homilía, destacó "el trabajo que realizan cada día cuidando de los enfermos y de su fragilidad y, en especial, todo lo que han hecho y hacen por él".

León XIV evoluciona favorablemente y el Vaticano evalúa su reaparición pública

Mientras tanto, las autoridades vaticanas trabajan sobre la posibilidad de organizar una transmisión desde el hospital para que León XIV pueda dirigir unas palabras a los fieles y participar de la oración dominical.

La decisión dependerá de su estado de salud durante los próximos días y de las recomendaciones de los profesionales que supervisan su recuperación. Uno de los principales objetivos de la Santa Sede es determinar si el papa podrá participar del Ángelus del domingo al mediodía, una de las ceremonias semanales más importantes para los católicos.

La posibilidad comenzó a tomar fuerza después de que se observara a integrantes del equipo de comunicación del Vaticano instalando cables y preparando equipamiento técnico en el Hospital Gemelli.