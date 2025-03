Mirtha Legrand: del film pionero sobre una violación al clan familiar, pasando por sus frases célebres y momentos virales

“La patota” fue controversial y pionera en la lucha por la violencia de género aunque no se captara de ese modo en un contexto donde no había marco para tomar posición. Pero ese film dirigido por su marido Daniel Tinayre, que recrea una violación, ponía sobre el tapete algo vigente y actual como es hablar de violencia de género en el cine de entretenimiento de hace 60 años. Claro que no era lo mismo que en un presente con conciencia social, lucha y terreno ganado.

En teatro su hito fue “40 kilates”, que se presentó en 1970 en el Grand Splendid, con actuaciones de Arnaldo André, Guillermo Battaglia, Gloria Guzmán, Carlos Iglesias, Diana Ingro, Nora Massi, Osvaldo Miranda, Eduardo Rudy, Soledad Silveyra, producción de Alejandro Romay y dirección de Tinayre.

Luego llegaron los almuerzos que la consagraron definitivamente como la gran diva de la TV, pese a la famosa anécdota “Esto no va a funcionar” cuando la convocaron para firmar el contrato. La conductora incisiva le terminó ganando la pulseada a la actriz, una carrera que se extendió hasta 2012 cuando fue protagonista de “La dueña”, en Telefé, marcando su regreso a la actuación después de 46 años. En la serie, Legrand interpretó a Sofía Ponte, una emprendedora que construyó un imperio con su empresa de cosméticos.

El clan alrededor de Mirtha es otro de los atractivos de su vida, porque a diferencia de otras figuras, tiene un entorno muy visible. Desde su hermana Goldy, quien pese a no dedicarse al espectáculo fue reconocida hasta su muerte, se cuentan su hija Marcela Tinayre, su nieta Juanita Viale, su nieto Nacho Viale, su bisnieta Ambar, su hermano José Martínez Suárez, director de cine. El golpe más duro fue la muerte de su hijo Danielito Tinayre, víctima del cáncer. El otro dolor fue con la muerte de su esposo, con quien fue una gran dupla.

Frases célebres:

“Como te ven, te tratan. Y sí te ven mal, te maltratan"

"¿Se viene el zurdaje?"

"Yo no soy reconrosa, pero sí memoriosa"

"Estás muy politizada, querida"

"Este programa trae suerte"

"No, no, no, corte, corte... así no, así, yo, no. De perfil, allá, no"

A Silvana Suarez: "¡No te necesito para tener ratings!"

"¡No te necesito para tener ratings!" "¿Qué se creen, que tengo 20 años? ¿Bastante esfuerzo hago! ¡Carajo, mierda!"

"El público se renueva"

"Lo que no es, puede llegar a ser"

"¿Lo digo o no lo digo?"

"Este es el último año de los almuerzos"

"No se peleen ni discutan, porque, señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida"

"¡Me-sa-za!"

A Flavia Palmiero : "¿Esas joyas las ganó con honra?"

: "¿Esas joyas las ganó con honra?" A Mauricio Macri y Juliana Awada : "Ustedes no están viendo la realidad"

y : "Ustedes no están viendo la realidad" "Conmigo no van a poder"

Sobre la moda: "Yo jamás me he puesto un jean. Nunca en mi vida. Ni me lo pondré. Tampoco un jogging. ¿Zapatillas? Tengo tres pares y nunca las uso. Me caigo, me voy para atrás. Yo no puedo andar sin tacos"

Sobre el ridículo: “Yo a nada le tengo más miedo que al ridículo. A que una mujer grande se haga la nena, por ejemplo. Le tengo terror. Lo importante es llevar los años con elegancia, con dignidad"

Sobre el amor: "Ningún hombre se queda al lado de una mujer si no la quiere"

Sobre la fama: "Si no fuera conocida iría a todas las pizzerías de la calle Corrientes. También iría a ver a Racing todos los fines de semana

Sobre el entretenimiento: "A mí me interesa entretener, porque el aburrimiento es terrible, en la tele y en la vida también"

Sobre la vida: "Tengo intactos el optimismo, la capacidad de asombro, las ganas de vivir y de ser alguien en la vida"

Sobre la muerte: "Me gustaría que me recuerden como una mujer humana, encantadora, divertida y seductora. ¡Y muy trabajadora!"

Momentos virales de Mirtha Legrand

Cuando se incendió la torta de Narciso Ibañez Menta en vivo

en vivo Damián de Santo le dijo “necia” a la Chiqui

le dijo “necia” a la Chiqui Fernando Peña apuntó con un arma a Mirtha y la dejo atónita

apuntó con un arma a y la dejo atónita Silvia Süller les contó a los hermanos Caniggia que tuvo una relación amorosa con su padre

Para agendar "Mirtha, el mito"

“Mirtha, el mito”, es una obra teatral que regresa en abril con solo cuatro funciones los domingos a las 18 en el teatro Regina. Dirigida por Muscari, cuenta con actuaciones de Vanesa Butera, Julia Calvo, Victoria Carreras, Vera Frod, Andrea Ghidone, Natalia Lobo, Tiki Lovera, Belén Pasqualini, Anita Pauls, María Rojí.

En la obra las intérpretes no imitan a Mirtha, se busca que las actrices la habiten por ósmosis, con figuras no parecidas Mirtha, no hay rubias ni nadie que se le parezca generando un raro fenómeno de desdoblamiento y cercanía. Muscari intentó evitar las fuentes directas y optó por basarse en Wikipedia para construir el espectáculo de Mirtha. Pese a poder hablar con ella o sus nietos no lo hizo, evitó la información de primera mano sobre la vida privada, buscó una mirada despojada que no tuviera que ver con el adentro para lograr un retrato objetivo, balanceado, irónico, emotivo. Se muestra también a la Mirtha controversial, polémica, auténtica, además de aparecer algo de lo tenso y ríspido para ser ecuánime.