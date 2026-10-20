Avance del peronismo en el Consejo de la Magistratura: sumó casi el 58% de los votos en las elecciones

La nómina encabezada por Alberto Biglieri ganó con el 33,63% de los sufragios, seguida por la Lista 4 de Itatí Demarchi, que obtuvo el 31,34%. La Libertad Avanza quedó sin representación en el estamento de la abogacía.

El peronismo sumó casi el 58% de los votos en las elecciones del Consejo de la Magistratura.

Las elecciones de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación dejaron un escenario de tercios, con un avance de distintos sectores vinculados al peronismo y un retroceso del espacio referenciado en Daniel Angelici y Mauricio Macri. Con 165 de las 166 mesas escrutadas, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía , encabezada por Alberto Biglieri y vinculada a sectores de la UCR y el PRO, se impuso con 10.859 votos, equivalentes al 33,63% de los sufragios.

En segundo lugar quedó Abogacía Unida y Dignidad Profesional , la Lista 4, encabezada por Itatí Demarchi Arballo y con Jorge Rizzo como segundo candidato, que obtuvo 10.119 votos (31,34%). La nómina, que reunió a sectores vinculados al kirchnerismo, quedó a 740 votos de la ganadora. Por su parte, Abogacía Federal , liderada por Fernando Levene, alcanzó 8.608 sufragios (26,66%) y terminó en el tercer puesto.

En conjunto, las listas de Demarchi Arballo y Levene reunieron el 58% de los votos, por encima del caudal obtenido por la nómina de Biglieri. Sin embargo, ambas expresiones presentan diferencias en su composición política: mientras que la Lista 4 congregó a sectores del peronismo, Abogacía Federal también reunió referentes vinculados al radicalismo y a otros espacios.

Más lejos quedó Abogacía por la Libertad , la lista identificada con La Libertad Avanza y encabezada por Luis Alberto Palomino, que obtuvo 2.462 votos (7,62%) y no consiguió representación en el estamento de la abogacía.

Uno de los datos centrales de la elección fue el desempeño de la Lista 4, que quedó a apenas 740 votos de la nómina ganadora . El armado encabezado por Demarchi reunió a referentes de la abogacía del interior, dirigentes de la agrupación porteña Gente de Derecho y sectores vinculados al peronismo.

La nómina encabezada por Alberto Biglieri ganó con el 33,63% de los sufragios, seguida por la Lista 4 de Itatí Demarchi, que obtuvo el 31,34%.

En esa construcción política participó Diego Segovia, junto con otros referentes del espacio. También formó parte del armado Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación y dirigente del peronismo porteño.

La lista de Demarchi obtuvo el 31,34% de los sufragios y se posicionó como una de las principales fuerzas de la elección. Su resultado reflejó el peso de un armado que combinó referentes de distintas provincias con dirigentes de la abogacía porteña.

Por su parte, Abogacía Federal, encabezada por Levene, reunió el 26,66% de los votos. Su construcción política incluyó sectores vinculados al senador radical Maximiliano Abad, al exconsejero Diego Molea y a Miguel Piedecasas, también exintegrante del Consejo de la Magistratura.

El reparto de las bancas y la derrota de La Libertad Avanza

De acuerdo con el escrutinio provisorio y la aplicación del sistema proporcional D’Hondt, las cuatro bancas en disputa se repartirían entre las tres listas más votadas. Unidad en Defensa de la Abogacía obtendría dos representantes, mientras que Abogacía Unida y Dignidad Profesional y Abogacía Federal accederían a una banca cada una.

De mantenerse estos números en el escrutinio definitivo, Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento ingresarían por la Lista 3; Itatí Demarchi Arballo lo haría por la Lista 4, y Fernando Levene por la Lista 1. La integración deberá ser confirmada por la Junta Electoral, a cargo del escrutinio definitivo y de la proclamación de los representantes electos.

La Libertad Avanza, en tanto, quedó fuera del reparto. La lista Abogacía por la Libertad, encabezada por Luis Alberto Palomino, obtuvo 2.462 votos, equivalentes al 7,62% del total, un resultado que no le permitiría acceder a ninguna de las cuatro bancas correspondientes al estamento de la abogacía.