Votan los abogados para el Consejo de la Magistratura

Elección de abogados: votan hoy cerca de 184 mil matriculados para renovar cuatro bancas en el Consejo de la Magistratura, con mandato hasta 2030.

Los abogados con matrícula federal activa votarán este martes 20 de para renovar las cuatro bancas les corresponden en el Consejo de la Magistratura de la Nación . Cerca de 184 mil matriculados están habilitados para participar y los elegidos ocuparán el cargo en el período 2026-2030.

El Consejo tiene 20 sillas y entre sus funciones están el control disciplinario y la remoción de los jueces federales y nacionales. También interviene en la selección de magistrados.

Con la elección de este martes termina el mandato de los consejeros Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques . Las bancas se reparten por sistema D'Hondt, según el porcentaje de cada lista.

La lista 1, Abogacía Federal , la encabeza Fernando Pablo Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata. Lo acompañan Sandra Silvina París, Eduardo Daniel Awad y Myriam Beatriz Londero. Levene es además conjuez de la Suprema Corte bonaerense. Es la apuesta de Diego Molea, rector de la UNLZ, que cuenta con el respaldo de intendentes peronistas bonaerenses. Molea es consejero por el sector académico y busca retener su lugar. La lista reúne sectores peronistas referenciados en Molea y en el gobernador cordobés Martín Llaryora con dirigentes de la UCR, entre ellos el senador Maximiliano Abad.

La lista 2, Abogacía por la Libertad marca el debut de La Libertad Avanza con un candidato para competir en el estamento de los abogados: Luis Alberto Palomino, presidente del bloque de concejales libertarios de Vicente López y cercano a Sebastián Pareja, armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Según fuentes de LLA, su postulación cuenta con el aval de la Casa Rosada.

Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía lleva como primer candidato al administrativista Alberto Biglieri, exconsejero de la Magistratura porteña entre 2019 y 2023 e interventor judicial de la UOM. Cuenta con el apoyo mayoritario del radicalismo y exhibe el respaldo de Ricardo Gil Lavedra, quien no es candidato pero es su principal referente. También lo impulsan Daniel Angelici y Hernán Rossi, presidente de la UCR porteña. La segunda candidata es la sanjuanina Claudia Sarmiento, parte de Abogados en Acción, el espacio de la consejera Jimena de la Torre.

La lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional está encabezada por Itatí Demarchi Arballo, laboralista de Villa María, Córdoba, donde preside el Colegio de Abogados. Es la única mujer que encabeza una lista y la única primera candidata del interior. Cuenta con el impulso de Juan Manuel Olmos. La secunda Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

Denuncias sobre los padrones

A un día de los comicios, surgieron denuncias por supuestas irregularidades en los padrones. En la provincia de Buenos Aires se habrían detectado más de 400 funcionarios judiciales con matrícula inhabilitada incluidos para votar. Más de 100 casos estarían en La Plata. También habría situaciones similares en San Juan y Neuquén.

Desde la Junta Electoral de FACA indicaron que esos funcionarios no están habilitados y que cada caso se revisará a posteriori si llegan a votar. El tema genera preocupación por la transparencia del proceso.