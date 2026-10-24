Carlos Rodríguez: "No había condiciones para sostener la convertibilidad en los '90, pero en esa época creía que sí" + Agregar ámbito en









El relato del secretario de Política Económica de la segunda presidencia de Carlos Menem ocurrió en una entrevista exclusiva para Ámbito, que se podrá leer completa en una edición especial impresa por el 50° aniversario de la inauguración del diario.

Imagen de Carlos Rodríguez y Roque Fernández retocada con Inteligencia Artificial.

Carlos Rodríguez llevaba una trayectoria académica y docente en Nueva York cuando convergió en el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA), junto a otros economistas que marcarían el rumbo de la década del '90 en la Argentina. Corría la convertibilidad y sus ideas pudieron implementarse incluso luego de la salida de su creador, Domingo Cavallo, en los últimos años de la presidencia de Carlos Menem.

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"Nosotros -los del CEMA- éramos críticos de Cavallo. No tanto por su política, porque apoyábamos la convertibilidad a muerte y yo ayudé a desarrollarla teóricamente, sino por su carácter. Tenía un carácter de miércoles", se sinceró en una entrevista realizada en exclusiva por Ámbito Financiero, que prepara una edición impresa especial por el 50° aniversario del lanzamiento del diario. Rodríguez desembarcó en 1996 en la Secretaría de Política Económica, de la mano de Roque Fernández.

Ante la pregunta sobre si creía que existían las condiciones de sostenimiento de la convertibilidad, también fue transparente: "Ahora creo que no. En esa época yo creía que sí y dije que la mataron a la convertibilidad. La sociedad la quería y los grupos de interés no la querían".

La entrevista completa se podrá leer en una edición especial que se lanzará en diciembre del 2026, cuando se cumpla medio siglo de la primera edición del diario Ámbito Financiero, por iniciativa de Julio Ramos junto a un grupo de cinco socios: Osvaldo Granados, Juan Carlos Voievdca, Rodolfo Arias, Leopoldo Melo Posse y Carlos Balaña.

El especial Ámbito Financiero 50 aniversario es una edición en papel de alto gramaje y a color con un resumen de los últimos 50 años de la Argentina con la mirada de Ámbito.