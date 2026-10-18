Juan Carlos Torre: "Con Raúl Alfonsín la democracia tenía que probar que era competente" + Agregar ámbito en









El testimonio del sociólogo y asesor del presidente radical en la década del '80 ocurrió en una entrevista exclusiva para Ámbito, que se podrá leer completa en una edición especial impresa por el 50° aniversario de la inauguración del diario.

Ricardo Alfonsín el día de su asunción, en diciembre de 1983.

Prestigioso académico y autor de uno de los best sellers de historia económica más inesperados ("Diario de una temporada en el quinto piso"), Juan Carlos Torre se dedicaba a la investigación sociológica cuando a fines de 1983 se le presentó una oportunidad única: su amigo Adolfo Canitrot lo convocó para participar del equipo económico conducido por Juan Vital Sourrouille, secretario de Planificación del flamante presidente democrático Raúl Alfonsín. Lo que ocurriría después transformó su vida.

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"Fue una beca", señaló en una entrevista realizada en exclusiva por Ámbito Financiero, que prepara una edición impresa especial por el 50° aniversario del lanzamiento del diario. Sobre la espalda de Alfonsín pesaba el temor de que un fracaso de su gobierno provocara otro golpe de Estado. Ese miedo atravesó sus seis años en el poder y estuvo presente en el primer discurso de Sourrouille como ministro de Economía, escrito por el propio Torre. “La democracia tenía que probar que era competente", resumió.

“El gobierno de Alfonsín no solo tenía por delante una emergencia económica considerable, sino que en su tablero había otra emergencia importante: la que resultaba del juicio a los Comandantes por los derechos humanos y el terrorismo de Estado”, señaló Torre. Ambos hitos de Alfonsín ocurrieron al mismo tiempo, en el vertiginoso 1985. “Alfonsín trabajó con la preocupación de no crear condiciones de conflicto que abrieran la puerta a una regresión autoritaria”, afirmó

La entrevista completa se podrá leer en una edición especial que se lanzará en diciembre del 2026, cuando se cumpla medio siglo de la primera edición del diario Ámbito Financiero, por iniciativa de Julio Ramos junto a un grupo de cinco socios: Osvaldo Granados, Juan Carlos Voievdca, Rodolfo Arias, Leopoldo Melo Posse y Carlos Balaña.

El especial Ámbito Financiero 50 aniversario es una edición en papel de alto gramaje y a color con un resumen de los últimos 50 años de la Argentina con la mirada de Ámbito.