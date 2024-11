Congreso: entre sesiones sin quórum, aliados piden extraordinarias para aprobar el Presupuesto

“Principio de revelación”: la frase instalada por el presidente Javier Milei se trasladó a la práctica parlamentaria en la última semana de calendario ordinario en el Congreso. Es que la sucesión de convocatorias para la Cámara de Diputados estiraron la racha de cuatro sesiones consecutivas sin quórum , en donde el interés de los bloques radicó principalmente en exhibir su agenda y exponer a quiénes no acuerden, antes que en lograr la media sanción de cualquier proyecto. De trasfondo, sobrevive el reclamo de las provincias por la aprobación del Presupuesto 2025.

Una semana después de su acto de rebeldía , que consistió en sostener una lista de cuatro demandas (que en definitiva piden la distribución con criterios objetivos de aportes que las propias provincias le hacen a la Nación), los gobernadores dieron marcha atrás y están dispuestos a aprobar el proyecto presupuestario tal como lo presentó Milei en septiembre, aunque intentarán imprimirle modificaciones sobre la marcha. Así confirmaron los titulares de los bloques de la UCR y el PRO. ¿Qué ocurrió en el medio? Ante el desplante provincial, Casa Rosada retiró el debate del Presupuesto y explicitó que su plan es no ceder ninguna coma de sus lineamientos económicos.

“El Gobierno tiene una estrategia de látigo o no látigo para negociar”, graficó un diputado radical, “te pega o no te pega, pero nunca te dan. Entonces, ¿vos qué elegís?”. Desde el PRO también metaforizan: "El Gobierno el encontró el agujero al mate y te ponen en esta posición: 'Si vos me tocás el déficit fiscal, vuelve la inflación'".