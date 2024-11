"Democracia sindical": sin apoyo libertario, se cayó la sesión en Diputados que buscaba reformar las elecciones de los gremios

En la primera de una serie de sesiones en la Cámara de Diputados , una convocatoria del radicalismo no alcanzó el quórum para el proyecto de " democracia sindical ", que pretendía reformar la organicidad de los gremios. Horas después, está convocada una sesión por parte del peronismo y el radicalismo disidente para tratar la derogación del DNU 846/2024 del libre canje , encuentro para el que también se duda la viabilidad del quórum.

A pesar de tener el apoyo de la UCR y el PRO, en la última reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo el proyecto obtuvo 15 firmas (para alcanzar la mayoría precisaban 16) y no llegó al dictamen. Encuentro Federal y Unión por la Patria se oponen a la reforma, mientras que La Libertad Avanza no apoyó mayoritariamente en medio de sus negociaciones con la CGT. A la sesión concurrieron 111 diputados (a 16 del quórum) y hubo 146 ausentes.

El desafío de Martín Tetaz (UCR) , quien convocó la sesión, era doble: lograr el quórum y convencer a la presidencia de la Cámara de Diputados -en manos de Martín Menem - que reinterprete la normativa legislativa. O bien, anhelar una mayoría especial de dos tercios que le resultaría inalcanzable. No alcanzó siquiera el primer objetivo. "Esto era algo favorable para los sindicatos porque proponía que sean más competitivos y transparentes", dijo Tetaz una vez caída la sesión, y apuntó que la dirigencia gremial son "la principal casta que se tiene que terminar" y que la falta de quórum representó un triunfo porque "se producido un principio de revelación".

Democracia sindical: la UCR forzó el reglamento para conseguir la sesión

A pesar de no haber alcanzado el quórum, el titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, el diputado Martín Tetaz (UCR), se remitió a una votación de 21 de abril del 2010, que señala que “para que un despacho sea válido es necesaria la firma de la mayoría de los miembros de cada una de las comisiones”.

En contraposición a esa votación, Tetaz argumentó que "es ajustado a Derecho que el cuerpo no puede cambiar el reglamento sin que exista un dictamen previo de la comisión correspondiente o en todo caso hubiera necesitado una mayoría especial" y concluye: "Considerando que esa resolución interpretativa fue aprobada con 141 votos positivos vs 91 votos negativos [...] no puede de ninguna manera corregir el reglamento hacia delante".

Otra particularidad es que en la última reunión de la Comisión de Legislación Laboral sí obtuvo dictamen de mayoría el proyecto de la UCR y el PRO de reforma de los créditos laborales, que establece una tasa de interés pura del 3% anual" para las indemnizaciones mientras transcurre el tiempo del litigio judicial. Sin embargo, esa propuesta no fue incluida en el temario.

