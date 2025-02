Caso Kim Gómez: el ministro de Seguridad bonaerense responsabilizó a la Justicia por el crimen

“ La decisión de la fiscal falló . En el tema de menores, en este caso es punible, y la fiscal de Menores no vela solo por la cuestión legal, sino también por la cuestión integral del menor. Si ese menor tiene problema, y el padre pide ayuda, para intervenir tiene que ser a través de una fiscal ”, expresó Alonso al aire en diálogo con Radio Con Vos.

El Ministro recordó que la fiscal María Di Lorenzo fue quien estaba a cargo del caso cuando se produjo el robo y muerte de Kim. “Por un compromiso fuerte de la Policía, nos permitió detenerlo a las 3 horas y que no se pueda escapar”, apuntó.

kim gomez.webp Alonso describió el caso de Kim como "una tragedia terrible".

El ministro destacó que la Policía bonaerense hace “un trabajo serio” y, además, afirmó que no hay zonas liberadas. “En tiempo real se sabe en donde está cada patrullero. Tenemos que recorrer 665 mil cruces de calles”, contextualizó. Y defendió la gestión de Kicillof: “La tasa de homicidios bajó de 2600, hace 20 años, a 811, e n 2024, es el gobernador con menos homicidios dolosos", resumió.

Durante la entrevista, recordó que en 2024, desde el Ejecutivo “nos sacaron 750 mil millones de pesos“ -según él- utilizado para financiar la política de seguridad. Y agregó acerca de su colega a nivel país, Patricia Bullrich: “Me pidió patrulleros para controlar Rosario y se los mandamos por 90 días”.

Por último, le apuntó al Gobierno afirmando ser responsables de “generar caos” y “una situación de desolación”. Y se ufanó: “Somos el conglomerado urbano de América con las mejores tasas criminales. Tenemos que dejar la hipocresía de lado”.

Dolor en el velatorio de Kim Gómez en La Plata: "Se me llevaron a mi ángel"

El último adiós a Kim Gómez, la niña asesinada por delincuentes en La Plata, se realiza en medio de un clima de tristeza y enojo contra los dos menores detenidos y el incremento de la inseguridad en dicha ciudad. El papá de la menor le afirmó que se llevaron "a su ángel" y le dedicó unas palabras a los padres de los asesinos en diálogo con C5N: "Quiero que vengan y den la cara".

El padre de la menor, Marcos Gómez, afirmó a C5N en relación a los padres de uno de los asesinos: "Tené coraje para enfrentarme, quiero que vengas y des la cara, quiero que vayas a despedir a mi hija". "En este momento estoy destrozado, se me parte el alma, se me llevaron a mi ángel, mi nenita. No me dejen solo", expresó.