El actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa fueron hallados muertos en su casa

"En este momento no se sospecha que haya habido un crimen como factor en esas muertes, pero no se ha determinado la causa exacta de la muerte. La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe lleva a cabo una investigación activa y en curso", indicó.

Su papel como el excéntrico patriarca Royal Tenenbaum en The Royal Tenenbaums (2001) le valió un Globo de Oro.

Dos décadas después, obtuvo un segundo premio de la Academia como mejor actor de reparto por su interpretación del despiadado sheriff “Little Bill” Daggett en Unforgiven (1992), cinta dirigida por Clint Eastwood.

Con cerca de 50 años de carrera, Hackman participó en más de 80 películas y recibió cuatro nominaciones adicionales a los Óscar. Entre sus papeles más memorables se encuentran el experto en vigilancia Harry Caul en The Conversation (1974), el ex alguacil en Mississippi Burning (1988) y el excéntrico patriarca Royal Tenenbaum en The Royal Tenenbaums (2001), por el que ganó un Globo de Oro.

Quién era Betsy Arakawa, la esposa del actor Gene Hackman

Se saben pocos detalles de la segunda esposa de Hackman, con quien contrajo matrimonio en 1991 en una ceremonia discreta. De origen hawaiano, Arakawa era pianista clásica de profesión. El intérprete la conoció a mediados de los ochenta cuando esta trabajaba a jornada parcial en un gimnasio de California frecuentado por el actor. Tenía 32 años menos, 63 en el momento de su muerte. No tuvieron hijos entre ambos.