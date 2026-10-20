Desmienten actos de vandalismo en el cementerio de Darwin y aseguran que son obras de mantenimiento

La difusión de imágenes de placas y objetos conmemorativos dañados generó cuestionamientos, mientras la empresa responsable explicó que el retiro forma parte de tareas acordadas para preservar el monumento y evitar daños en su estructura.

La propagación de imágenes de placas, rosarios, cintas y figuras religiosas tiradas fuera del Cementerio Argentino de Darwin , en las Islas Malvinas , generó preocupación por el destino de los objetos que se dejan en homenaje a los soldados argentinos caídos en la guerra de 1982 . El material fue difundido por un canal chileno y despertó cuestionamientos sobre el trato que reciben estos recuerdos.

Entre los objetos que aparecieron en el informe había placas metálicas, pulseras y piezas de cerámica rotas. También se mostró una placa de una radio de Comodoro Rivadavia, colocada en abril de 2026, con la inscripción: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ - Abril 2026” . Según el periodista de TeleTrece, Samuel Rojas, algunas de las placas tenían mensajes relacionados con el reclamo argentino de soberanía, algo que genera rechazo entre algunos habitantes de las islas .

Aeropuertos Argentina , la empresa que mantiene el Cementerio de Darwin desde 2010, explicó que las imágenes difundidas corresponden a trabajos de mantenimiento que comenzaron en septiembre y terminarán a fines de octubre.

Las imágenes de placas, rosarios, cintas y figuras religiosas tiradas fuera del Cementerio Argentino de Darwin, en las Islas Malvinas.

Las tareas incluyen cambiar un cerco deteriorado por el clima, limpiar la vegetación seca, reparar las zonas dañadas y construir un drenaje para evitar que se acumule agua cerca del monumento.

La empresa también informó que algunas placas fueron retiradas porque estaban colocadas sin autorización sobre el cenotafio y la cruz principal . Según explicó, la decisión se tomó de común acuerdo con la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur para proteger el monumento. Además, algunas placas habían dañado el mármol y las partes afectadas están siendo reparadas.

El cementerio tiene normas para la colocación de placas y otros recuerdos, con el fin de evitar daños en las tumbas, las cruces y el monumento central, donde figuran los nombres de los soldados argentinos muertos durante la guerra. Sin embargo, las imágenes difundidas por la televisión chilena generaron dudas sobre qué pasó con los objetos retirados y por qué algunos aparecieron dañados fuera del sector principal.

Durante el informe de Teletrece, Rojas se refirió a los mensajes que aparecen en algunas de las placas: “Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá. Por eso es que son lanzadas acá, porque eso es considerado una ofensa y una provocación”.

El informe mostró objetos con daños visibles, aunque no precisó quiénes los habían retirado ni en qué circunstancias habían sido dejados en ese sector.

Las imágenes de placas, rosarios, cintas y figuras religiosas tiradas fuera del Cementerio Argentino de Darwin, en las Islas Malvinas.

Cementerio de Darwin: el resguardo de la memoria de Malvinas

El Cementerio Argentino de Darwin está ubicado en la isla Soledad, a unos 90 kilómetros de Puerto Argentino. Allí descansan los restos de 249 soldados argentinos que murieron durante la guerra de Malvinas, en 1982. El lugar fue acondicionado con la participación de la Comisión de Familiares y el apoyo de Aeropuertos Argentina. En 2008, fue declarado Lugar Histórico Nacional.

Los familiares y veteranos que viajan a las islas suelen dejar placas, flores, fotografías y objetos religiosos para recordar a los soldados. Por eso, las imágenes de estos recuerdos dañados generaron preocupación, aunque la empresa responsable sostiene que actualmente se realizan trabajos para conservar el cementerio.

La polémica también se da en medio del conflicto por la soberanía de las islas entre la Argentina y Reino Unido. En el informe de la televisión chilena, algunos habitantes de las islas expresaron su rechazo al reclamo argentino y propusieron limitar el ingreso de visitantes argentinos.

Aeropuertos Argentina participa en el mantenimiento del cementerio desde 2010 y colaboró en su puesta en valor desde 2004. La empresa aseguró que los trabajos actuales buscan conservar las instalaciones y proteger este lugar de homenaje a los soldados argentinos caídos en Malvinas.