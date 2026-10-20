Indignación en Malvinas: la TV chilena mostró que tiraron placas en el cementerio de Darwin

Un informe reveló que placas conmemorativas y objetos dejados por familiares de los caídos en la guerra de 1982 fueron retirados del cementerio. Según explicó el periodista que recorrió el lugar, las referencias al conflicto son consideradas una provocación por sectores de la población isleña, que también reclaman mayores restricciones al ingreso de argentinos.

Un informe de la televisión de Chile generó repercusión al mostrar placas, recuerdos y objetos conmemorativos dedicados a los soldados argentinos descartados en las inmediaciones del Cementerio de Darwin , en las Islas Malvinas . Según explicó el periodista que realizó el recorrido, los elementos fueron retirados porque contenían referencias al reclamo argentino de soberanía , consideradas ofensivas por sectores de la comunidad isleña.

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Las imágenes fueron difundidas por el canal Teletrece, durante un trabajo periodístico centrado en la comunidad chilena que reside en el archipiélago. En ese contexto, el periodista Samuel Rojas visitó el cementerio donde descansan los restos de 249 combatientes argentinos fallecidos durante la Guerra de Malvinas de 1982 .

Durante el recorrido, las cámaras registraron distintos objetos depositados fuera del predio, entre ellos placas conmemorativas, cintas rotas, pulseras, estatuillas y piezas de cerámica partidas . Se trataba de elementos vinculados con los homenajes que familiares, veteranos y visitantes argentinos realizan a los caídos.

Entre los recuerdos descartados se encontraba una placa colocada por una radio de Comodoro Rivadavia , con una inscripción dedicada a los soldados argentinos.

“El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ - Abril 2026”, señalaba el mensaje que apareció en las imágenes difundidas por la televisión chilena.

El hallazgo se produjo en un contexto de renovadas tensiones entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas, mientras sectores de la población local reclaman medidas más estrictas para controlar la llegada de visitantes argentinos.

Las placas fueron desechadas en plena tensión por la soberanía. Teletrece

Por qué retiraron las placas y los homenajes en Malvinas

Durante la emisión, el periodista Samuel Rojas explicó que los objetos conmemorativos fueron depositados detrás de una cruz, fuera del sector principal del cementerio.

Según su relato, el motivo estaría relacionado con las inscripciones que contienen referencias a las Islas Malvinas, denominación utilizada por la Argentina y vinculada con su reclamo histórico de soberanía.

“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá. Por eso es que son lanzadas acá, porque eso es considerado una ofensa y una provocación”, explicó el periodista durante el informe.

Las imágenes mostraron que algunos de los elementos presentaban daños visibles, aunque el trabajo periodístico no precisó quiénes los retiraron ni en qué circunstancias terminaron fuera del cementerio.

El Cementerio de Darwin constituye uno de los principales lugares de memoria para los familiares de los soldados argentinos que murieron durante el conflicto bélico de 1982.

Desde hace aproximadamente dos décadas, familiares y veteranos realizan viajes al archipiélago para visitar las tumbas de los combatientes y recorrer distintos escenarios de la guerra.

Por ese motivo, las placas, fotografías y objetos personales que se depositan en el lugar tienen un significado especial para quienes buscan mantener vivo el recuerdo de los caídos.

La controversia también se vincula con las diferencias políticas e históricas que persisten alrededor del archipiélago, cuya soberanía continúa siendo objeto de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

Los habitantes reclaman nuevas restricciones para el ingreso de argentinos

El informe de Teletrece también incluyó entrevistas con residentes de las islas que cuestionaron la posición del presidente Javier Milei respecto del reclamo argentino de soberanía.

Durante la emisión, el canal presentó los testimonios bajo el mensaje “Isleños piden que Milei ‘los deje tranquilos’”, en referencia a las críticas expresadas por integrantes de la comunidad local.

Las declaraciones coincidieron con una serie de reclamos para que las autoridades del archipiélago establezcan mayores restricciones al ingreso de ciudadanos argentinos.

Según publicó el diario británico Daily Express, algunos residentes denunciaron episodios recientes en los que visitantes argentinos habrían exhibido banderas nacionales y carteles relacionados con la soberanía de las Malvinas.

De acuerdo con esa publicación, las situaciones denunciadas se multiplicaron durante las últimas semanas y provocaron que determinados sectores reclamaran incluso la prohibición de ingreso de argentinos al territorio.

Sin embargo, se trata de denuncias y planteos atribuidos a residentes del archipiélago, sin que se haya informado la adopción de una medida general que impida el acceso de ciudadanos argentinos.

Qué dijeron las autoridades de Malvinas sobre la posibilidad de prohibir las visitas

Frente a los reclamos de algunos habitantes, Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, reconoció que las autoridades analizan qué herramientas podrían utilizar para responder a las preocupaciones de la comunidad. No obstante, aclaró que el marco legal vigente establece límites a las eventuales restricciones.

“Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas”, sostuvo Goss.

El legislador también advirtió que las autoridades no cuentan actualmente con facultades para establecer una prohibición general de ingreso basada únicamente en la nacionalidad de los visitantes.

“Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que venga la gente”, señaló.

Sus declaraciones reflejan las diferencias entre los reclamos de determinados sectores de la población isleña y las posibilidades legales de implementar nuevas restricciones.

Mientras tanto, la difusión de las imágenes del Cementerio de Darwin volvió a colocar en el centro de la discusión el tratamiento de los homenajes a los soldados argentinos y las condiciones en las que sus familiares pueden visitar el lugar.

La controversia se suma a las tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Londres, en un escenario en el que la Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.