Destitución de Edgardo Kueider: cómo votó cada senador

Finalmente, por una gran mayoría el Senado de la Nación expulsó este jueves al entrerriano Edgardo Kueider , detenido en Paraguay con u$s200 mil sin declarar. Todos los bloques apoyaron la iniciativa de Unión por la Patria que triunfó, pero hubo algunos legisladores que no se sumaron. Quiénes son los que votaron a favor, quiénes en contra y cuál fue la única abstención.

Si bien desde el principio Unión por la Patria (UP ), junto a sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), pretendía echar al entrerriano del Congreso , otro proyecto alternativo, que contaba con respaldo del PRO y de LLA, planteaba la suspensión del senador, finalmente los violetas apoyaron la iniciativa mayoritaria.

Tras un cuarto intermedio, en el que los jefes de bloque debatieron los últimos detalles antes de la votación, el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche , dijo: "Teníamos la intención de suspender al senador Kueider; se necesitan dos tercios para eso y no los pudimos conseguir".

"No podemos dejar que esto quede sin ninguna tipo de votación porque no sería bueno para nosotros. Al no tener números, vamos a votar por la expulsión", explicó Atauche respecto al giro en la posición del oficialismo.

De los siete senadores del PRO, votaron favorablemente la porteña Guadalupe Tagliferri, quien reporta a Horacio Rodríguez Larreta, el cordobés Luis Juez y la pampeana María Victoria Huala. En tanto, se manifestaron en contra Carmen Álvarez Rivero, Andrea Cristina, Alfredo De Angeli y Enrique Goerling Lara.

Cómo votaron los y las senadoras