El oficialismo se despegó de Edgardo Kueider sobre la hora y aisló al PRO en el Senado

Si bien desde el principio Unión por la Patria (UP ), junto a sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), pretendía echar al entrerriano del Congreso , otro proyecto alternativo, que contaba con respaldo del PRO y de LLA, planteaba la suspensión del senador. Finalmente, los violetas apoyaron la iniciativa mayoritaria.

Tras un cuarto intermedio, en el que los jefes de bloque debatieron los últimos detalles antes de la votación, el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche , dijo: "Teníamos la intención de suspender al senador Kueider; se necesitan dos tercios para eso y no los pudimos conseguir".

"No podemos dejar que esto quede sin ninguna sanción porque no sería bueno para nosotros. Al no tener números, vamos a votar por la expulsión", explicó Atauche respecto al giro en la posición del oficialismo.