Diputados: el PRO no tuvo quórum y fracasó el intento para sancionar el proyecto de Ficha Limpia para las elecciones

Enojo por caída de sesión en Diputados

Una vez caída la sesión, Silvia Lospennato (PRO) -impulsora de proyecto- tomó la palabra y expresó su molestia: "Supongo que los corruptos van a estar festejando hoy y también van a festejar los terroristas". "Todos sabemos que esta ley hoy se cayó porque la impunidad es muy poderosa", apuntó y agregó que "no creemos en las casualidades y los imprevistos. La semana pasada pensé de buena fe que hubo diputados que tuvieron imprevistos pero hoy me siento burlada". "No va a quedar así para los ciudadanos, que van a mirar con lupa quiénes son los que hoy no vinieron al recinto", concluyó.

Mismo tono tuvo Juan Manuel López (Coalición Cívica), quien apuntó a La Libertad Avanza: "No le mientan a la gente. Quieren confrontar con Cristina Kirchner, la quieren de candidata. Están dispuestos a perder la elección por una táctica de corto plazo que puede hacerle muy mal a la Argentina. Ese es el acuerdo y se acaba de consolidar". "Yo no le deseo eso a mi país, deseo que los que tienen condena de corrupción, como dice el artículo 36 de la Constitución que se redactó hace 30 años, no puedan ser candidatos porque son traidores a la patria", agregó.

Rodrigo de Loredo (UCR) fue el tercero en intervenir y, tras remarcar los países latinoamericanos y las provincias nacionales que ya cuentan con Ficha Limpia, manifestó que existe "una envergadura estructural de la corrupción de la cual muchos bloques hoy están siendo cómplices". "El oficialismo se ha ocupado en su estrategia ultrapolarizadora, con fines electorales inmediatos, de que esto no prospere", interpretó.

Diputados: de qué trataban los proyectos

El dictamen del proyecto de Ficha Limpia se alcanzó en septiembre de este año y busca impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos a quienes tengan condena penal con fallo en segunda instancia por determinados delitos como tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública. La inhabilitación temporal se mantendría hasta la revocación de la condena o el cumplimiento de la pena.

Por fuera de Unión por la Patria, crecían las voces que entendían que el proyecto era electoralista porque tenía nombre y apellido, al expresar la prohibición de candidatearse ante fallos en segunda instancia (y no con condena firme). En ese marco, consideraban que en su próximo tratamiento, dado que el proyecto perdió estado parlamentario, se debía extender la Ficha Limpia jueces y otros funcionarios del Ejecutivo no electivos.

PRO Diputados El bloque del PRO fue uno de los principales impulsores del proyecto. Mariano Fuchila

La otra propuesta del temario buscaría modificar el Registro de Electores Residentes en el Exterior, creado por ley en 1991. En ese marco, se pretendía habilitar el voto postal en lugar del sistema actual, en donde se emite el sufragio presencialmente en consulados argentinos.

Por su parte, se votarían también las reformas del Código Penal y Código Procesal Penal en torno a la reiterancia, que implicaría que una persona que se encuentra procesada por diversas causas penales pase el tiempo de la investigación en contexto de encierro antes de ser juzgada. También se buscaba agravar las condenas por reincidencias y la unificación de condenas, y se establecen figuras que amplían la prisión preventiva: presunción de peligro de fuga, de obstaculización de la investigación y de reiterancia delictiva.

Finalmente, el juicio en ausencia modifica la legislación procesal penal para permitir la continuidad y la culminación del proceso penal aunque se dé la ausencia del imputado en algunos delitos. En ese marco, la autorización se concretaría cuando un juez declara rebeldía del imputado por no comparecer ante el Tribunal, por ausentarse en su domicilio sin justificación o por haberse fugado de su lugar de detención, en caso de determinados delitos considerados graves.