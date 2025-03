La Libertad Avanza "finge demencia" con Marcela Pagano: qué puede pasar con el Juicio Político

El enfrentamiento con Pagano, explican hoy los libertarios, es un efecto colateral. Un "fusible". La rencilla inicial era con Zago, quien pese a las directivas del tándem Menem-Karina, habría puesto a la experiodista y no a Benegas Lynch en aquella comisión. La explicación del porteño, en aquel entonces, fue que recibió –vía emoji– el aval del presidente Milei para avanzar con la conformación de Juicio Político tal cual la presentó y con Pagano como la candidata para presidirla.

Como fuere, la disputa terminó con Zago expulsado del bloque (conformó el MID junto con otros dos diputados) y con Pagano exigiendo —con megáfono incluido— la titularidad de Juicio Político.

UP revivió la interna Menem-Pagano

Un año después, el tema volvió a colarse en la agenda, y en el recinto, por el caso $LIBRA. A raíz de las sospechas de que el Presidente podría haber sido cómplice del lanzamiento de una criptomoneda que terminó en fraude, el bloque de Unión por la Patria impulsó un pedido de juicio político pero, como la comisión se encuentra en ese "gris", su funcionamiento se mantiene paralizado.

Esto motivó a que los diputados de UP pidieran en la sesión anterior que el cuerpo ratificara a las autoridades de la comisión. Fue el debate que Menem levantó intempestivamente, al ver que el quórum se había caído, para, justamente, evitar que esa jugada pudiera llegar a buen puerto. Según pudo saber este medio, UP seguirá insistiendo por esa vía. Es decir, pedir que el cuerpo se pronuncie al respecto, para que la comisión se normalice y funcione.

Desde la bancada que conduce Germán Martínez ponen las miradas en los bloques “del medio”. “Obvio que vamos a insistir. Pero, ¿la Coalición Cívica y Encuentro Federal acompañan? Porque los noté dudosos en la última reunión”, dijo uno de los diputados de UP. Más de un diputado de esas bancadas a las que apuntaron desde el peronismo considera que es La Libertad Avanza la que debe resolver, puertas adentro, quién debería presidir la comisión.

Es decir, no reclaman para sí la presidencia esa comisión, pero tampoco quieren ser arrastrados por la interna libertaria. En otras palabras, que los libertarios propongan a Benegas Lynch o a Pagano les da igual, le darán el visto bueno.

Los escenarios que baraja LLA

En medio de la interna Menem-Pagano, la pregunta es por qué la experiodista sigue dentro del bloque. “Porque necesitamos los votos”, suelen responder ante la consulta las autoridades libertarias de la Cámara de Diputados. De allí que un diputado, que se muestra sorprendido por la decisión, que parecería tener más costos que beneficios, usó la expresión: “Fingimos demencia”.

Es cierto que los libertarios se encuentran en minoría en la Cámara baja. Cada voto cuenta, y mucho. Pero la escalada del conflicto no hace más que garantizar que cada sesión termine en un escándalo. Y, para colmo, al oficialismo no le estarían faltando votos en Diputados. Además, cuesta imaginar que Pagano vote en contra de un proyecto emanado de Casa Rosada, sobre todo porque ella misma insiste en que responde al Jefe de Estado, y no a Menem.

A propósito del futuro de la comisión de Juicio Político, en LLA analizan una jugada para deshacerse de Pagano y Zago. Pero, para ello, requieren de la venia de Encuentro Federal y la Coalición Cívica. “Sí o sí necesitamos a los bloques del medio”, confiesan en el entorno de Menem.

Martín Menem Martín Menem analiza reestructurar la comisión de Juicio Político para destrabar el tema. Diputados

Para eso, Martín Menem debería llegar a un entendimiento con los jefes de bloque. La salida más racional –y que estaría analizando el riojano—es hacer un enroque. Por un lado, correr a Pagano y darle esa silla a Benegas Lynch. Y, por otro, reclamarle a Zago su lugar, para poner a alguien del bloque oficialista. Al armar rancho aparte con el MID, los libertarios tienen la excusa perfecta para reclamar su silla.

Precisamente por esto último es que Pagano, aseguran en su entorno, se queda en el bloque pese a su enfrentamiento a cielo abierto con Menem. Para que no puedan reclamarle la silla como a Zago. Por pertenecer a un bloque que tiene apenas tres diputados, no tiene lugar en Juicio Político. Las comisiones se conforman de manera proporcional al volumen de los bloques.

Así las cosas, hasta tanto Menem no resuelva la situación y llegue a un acuerdo con los jefes de bloque del medio (pierden todo tipo de esperanza en UP), Juicio Político seguirá en un limbo y, Unión por la Patria aprovechará cada sesión para pedir que el cuerpo ratifique a las autoridades de esa comisión.

Por lo pronto, más de un peronista se ilusiona con que Pagano quede ratificada al frente de ese cuerpo; rompa con los libertarios, y, de esa manera, usar la comisión de Juicio Político complicarle el panorama a los hermanos Milei.