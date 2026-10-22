EEUU expresó preocupación por la ley Malvinas durante la visita de sus enviados al país

Christopher Landau reconoció que sigue los intereses de las compañías estadounidenses frente al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Pablo Quirno defendió la iniciativa y sostuvo que no apunta contra ninguna firma en particular.

Pablo Quirno se reunió con Christopher Landau y Juan Pablo Segura para abordar la agenda bilateral con Estados Unidos.

Estados Unidos expresó este jueves su preocupación por el impacto que podría tener sobre sus empresas el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional , impulsado por el Gobierno argentino. El planteo fue reconocido por Christopher Landau, número dos del Departamento de Estado , durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno , quien defendió la iniciativa vinculada con las operaciones petroleras en Malvinas.

“Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó Landau durante la conferencia de prensa conjunta con Quirno en el Palacio San Martín .

La declaración se conoció después de la reunión que Quirno mantuvo en el Palacio San Martín con el funcionario estadounidense y Juan Pablo Segura, responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental . Además de las diferencias sobre el proyecto, la agenda incluyó cooperación en seguridad, financiamiento e inversiones.

El punto sensible para Washington es el alcance de las sanciones previstas para las compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas . Bajo ese marco, la preocupación comprende las posibles consecuencias para empresas estadounidenses asociadas con esas firmas en otros negocios.

Durante la conferencia, Quirno sostuvo que la legislación vigente necesita modificaciones para dotar al país de mejores herramientas de defensa de sus intereses en Malvinas .

El canciller explicó que el proyecto permitiría el desistimiento de inversiones realizadas bajo licencias que la Argentina considera ilegítimas y negó que estuviera dirigido contra una compañía determinada. “Esta ley no va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular”, afirmó.

Según su explicación, la propuesta busca dar a las compañías la posibilidad de elegir entre el potencial de inversión en el territorio continental argentino y las operaciones en el archipiélago, que describió como más riesgosas e ilegítimas.

“Esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas”, manifestó.

La diferencia por el Comité de Descolonización de la ONU

Otro de los temas abordados fue la propuesta estadounidense de eliminar el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, donde la Argentina presenta cada año su reclamo de soberanía.

Landau defendió esa posición como parte de una reforma más amplia de los organismos multilaterales. El funcionario cuestionó el funcionamiento de distintos comités y pidió que la iniciativa no fuera interpretada en función de una disputa particular.

Quirno destacó que el comité es un foro de interés para la Argentina, pero sostuvo que su eventual desaparición no debilitaría el reclamo ni modificaría las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas.

“Nuestro reclamo es a nivel mundial, es en todo foro internacional y fundamentalmente en las Naciones Unidas”, señaló. También reiteró que el país busca una negociación pacífica y diplomática con el Reino Unido sobre la soberanía de las islas.

Fondos para seguridad y proyectos de inversión

Más allá de esos planteos, ambos funcionarios destacaron la alianza bilateral. Landau elogió las posibilidades económicas del país y afirmó: “Tienen la capacidad de ser una superpotencia económica, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo”.

Quirno anunció que Estados Unidos aprobó u$s13 millones para programas contra el narcotráfico, de los cuales u$s7,5 millones financiarán proyectos en la Argentina y el resto se destinará a iniciativas regionales de las que participa el país.

También informó un apoyo de hasta u$s10 millones para combatir la trata de menores, mediante un pacto firmado por el ministro de Justicia y Landau, y u$s15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad. Este último financiamiento incluye una evaluación de la seguridad de la red troncal de internet de ARSAT.

En materia económica, destacó el Corredor Andes-Atlántico, que busca conectar el noroeste minero y Vaca Muerta con los puertos atlánticos. Precisó que el marco con Exim contempla explorar inicialmente financiamiento de hasta u$s7.000 millones para proyectos elegibles.

El respaldo a Milei, las visas y la visita de Vance

Consultado sobre las condiciones del apoyo estadounidense, Quirno vinculó ese respaldo con el rumbo económico del Gobierno.

“El único condicionamiento que existe es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo”, sostuvo, en referencia al crecimiento, el orden macroeconómico y el equilibrio fiscal. También señaló que ambos gobiernos comparten el interés en la continuidad de la administración de Milei después de las elecciones de 2027.

Por último, el canciller confirmó que continúan las negociaciones para ingresar al programa de exención de visas de Estados Unidos, sin anunciar plazos, y que se prepara la visita del vicepresidente JD Vance para noviembre.