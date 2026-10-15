Acuerdo comercial con EEUU: el Gobierno renegoció los términos y busca destrabar su aprobación

Ambos países introdujeron cambios en el pacto firmado en febrero, luego de que la Corte Suprema estadounidense anulara los aranceles globales de Donald Trump.

Se busca avanzar en la aprobación por el Congreso.

Argentina y Estados Unidos acordaron una serie de modificaciones al acuerdo comercial firmado en febrero de este año , con el objetivo de facilitar su aprobación en el Congreso argentino. Los cambios contemplan la eliminación de referencias a los aranceles recíprocos que quedaron afectados por un fallo de la Corte Suprema estadounidense.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, firmaron el protocolo de enmiendas , según informaron oficialmente ambas partes.

La actualización del acuerdo se produjo luego de que el Gobierno argentino advirtiera a la administración de Donald Trump que no contaba con los votos necesarios para conseguir su ratificación legislativa. A su vez, la Casa Rosada buscaba revisar algunos de los términos del entendimiento tras la decisión del máximo tribunal estadounidense de invalidar los aranceles globales impulsados por el mandatario republicano.

La nueva versión del acuerdo, publicada por Estados Unidos, elimina las referencias específicas a los aranceles recíprocos alcanzados por la sentencia de la Corte Suprema .

En ese marco, Quirno destacó que las modificaciones permitirán consolidar "la previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado estadounidense" y avanzar con la presentación del documento ante el Congreso para su aprobación definitiva.

Además, el canciller señaló que, como parte de los nuevos protocolos, Estados Unidos reafirmó el tratamiento arancelario de nación más favorecida para los productos argentinos, de acuerdo con las condiciones establecidas entre ambos países.

Por su parte, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) manifestó su intención de continuar trabajando con Argentina para completar el proceso de ratificación y puesta en marcha del entendimiento.

"Esperamos seguir colaborando con Argentina en la ratificación y la aplicación de este acuerdo histórico", expresó el organismo estadounidense.

El Gobierno busca avanzar con la ratificación del acuerdo en el Congreso

Las modificaciones se enmarcan en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump, que mantienen una estrecha vinculación política y económica.

El Gobierno argentino considera que la actualización del documento permitirá destrabar las dificultades que hasta ahora impedían avanzar con su tratamiento legislativo.

En ese sentido, Quirno destacó el entendimiento como un nuevo avance en una "agenda de nueva generación en materia de comercio, financiamiento e inversión" entre ambos países.

Con el protocolo de enmiendas firmado, el próximo paso será conseguir el respaldo del Congreso argentino, donde el oficialismo deberá reunir los votos necesarios para concretar la ratificación definitiva del acuerdo comercial.