El Gobierno habilitó la nueva cárcel de Marcos Paz y ordenó el cierre definitivo del complejo penitenciario de Villa Devoto

El Complejo Penitenciario Federal VIII tendrá capacidad para 2.232 detenidos. La medida oficializa el traslado de todos los internos del penal porteño, un operativo que comenzó el fin de semana y ya llevó a más de 300 presos al nuevo establecimiento.

El Gobierno habilitó formalmente el penal federal de Marcos Paz y puso en marcha la última etapa del operativo para trasladar a los detenidos de la cárcel de Devoto. La medida busca avanzar con el cierre del histórico complejo penitenciario porteño.

El Ministerio de Seguridad Nacional habilitó el nuevo complejo penitenciario federal construido en Marcos Paz y comenzó el traslado de los internos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido como la cárcel de Villa Devoto . En los primeros dos días del operativo, que comenzó este domingo, fueron trasladados 609 detenidos, lo que representa el 40% de la población penal del establecimiento porteño.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1042/2026 , publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva . La norma establece que el establecimiento, ubicado en el Acceso Zabala del partido de Marcos Paz, llevará el nombre de “Complejo Penitenciario Federal VIII” y pertenecerá al Servicio Penitenciario Federal (SPF). Su capacidad provisoria de alojamiento quedó fijada en 2.232 plazas .

La resolución también instruye al SPF a elaborar, en un plazo de 90 días, el proyecto de estructura organizativa y el manual de organización del nuevo complejo. Para coordinar el traslado, el Ministerio conformó el Comando Unificado Federal mediante la Resolución 1018/2026. El dispositivo cuenta con aproximadamente 1.000 funcionarios penitenciarios y el apoyo de 600 efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria .

El despliegue incluye comunicaciones radiales y seguimiento satelital de los vehículos utilizados para los traslados. Los camiones del SPF circulan dentro de un dispositivo de custodia conocido como “cápsula”, con móviles policiales adelante y atrás del convoy y motociclistas que despejan los cruces durante el recorrido de aproximadamente 55 kilómetros que separa ambos establecimientos. Cada movimiento se organiza según el perfil criminológico de los detenidos y la evaluación de riesgos.

El operativo también contempla medidas de identificación y registro de los internos y sus pertenencias para garantizar la trazabilidad durante los desplazamientos . Entre ellas se encuentran el uso de pulseras con códigos QR para registrar la salida y llegada de cada detenido, las evaluaciones médicas previas y la instalación de dispositivos GPS en los vehículos para monitorear los recorridos desde un centro de control.

El operativo de traslado cuenta con 1.000 funcionarios penitenciarios y 600 efectivos de las fuerzas federales, bajo la coordinación del Comando Unificado Federal.

El plan incluyó, además, la instalación de 224 teléfonos públicos en el nuevo complejo, la confección de 3.000 bolsones para las pertenencias de los presos y la puesta en marcha de un servicio automatizado de consultas por WhatsApp para los familiares sobre el régimen de visitas.

Antes del ingreso de los internos se realizó una prueba integral de habitabilidad y funcionamiento del nuevo complejo Durante esa instancia se evaluaron las instalaciones, los servicios esenciales, los sistemas de seguridad y las condiciones operativas para identificar necesidades y realizar ajustes.

La preparación también incluyó reuniones con organismos competentes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, entre ellos la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y los juzgados federales con causas abiertas en Devoto o con jurisdicción en el emplazamiento del nuevo complejo. Además, se articuló con la Iglesia católica para contribuir al desarrollo pacífico y ordenado del traslado.

El operativo incluyó controles médicos, protocolos de emergencia y sistemas de identificación y registro para garantizar la seguridad de los internos durante el traslado.

Durante el procedimiento se priorizaron la seguridad, la integridad física y el respeto de los derechos de todas las personas involucradas. Se realizaron evaluaciones médicas y se acondicionó un espacio para la recepción y estabilización de pacientes ante eventuales emergencias. También se implementaron mecanismos de identificación y registro de los internos y sus pertenencias para asegurar la trazabilidad.

El SPF informó a la población penal y a sus familias sobre las etapas del traslado, los nuevos destinos de alojamiento y los cronogramas de visitas.

El nuevo establecimiento se levantó en un predio de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad. En Marcos Paz tendrán continuidad los talleres laborales, las propuestas de formación profesional y las actividades educativas de los niveles primario, secundario y universitario.

El Ministerio de Seguridad Nacional habilitó el nuevo complejo penitenciario federal construido en Marcos Paz.

El cierre definitivo de la cárcel de Devoto

Una vez completada la desocupación de Devoto, está previsto trasladar a Marcos Paz a otros 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que se encuentran a disposición de la Justicia nacional, con el objetivo de descomprimir esos espacios de detención transitoria.

Asimismo, se notificó a los juzgados competentes sobre los traslados y los nuevos lugares de alojamiento para garantizar la continuidad de las actuaciones correspondientes a cada situación procesal.

El cierre de Devoto, ubicado en plena zona residencial, era un reclamo histórico de los vecinos y uno de los compromisos asumidos por el jefe de Gobierno porteño. “Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto”, celebró Macri en sus redes sociales, donde destacó el trabajo conjunto con el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra Monteoliva, entre otros funcionarios.

Ahora, el procedimiento continuará de manera progresiva hasta completar la desocupación del establecimiento porteño y consolidar el funcionamiento del nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.