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La medida alcanzó al sector productivo y de servicios. Desde la cartera la describieron como "un paso concreto en la implementación de la reforma laboral" y el inicio de una nueva etapa con "herramientas dinámicas" dentro del mercado.

Desde Capital Humano describieron los acuerdos como "un paso concreto en la implementación de la reforma laboral" . Mariano Fuchila

El Ministerio de Capital Humano anunció este miércoles la homologación de 19 nuevos acuerdos colectivos entre empresas y sindicatos en el marco de la ley de Negociación Colectiva N° 14.250. Desde la cartera la describieron como "un paso concreto en la implementación de la reforma laboral" y el inicio de una nueva etapa con "herramientas dinámicas" para el mundo laboral.

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La cartera emitió un comunicado donde detalló que el acuerdo se dio en distintos sectores productivos y de servicios, como "un paso concreto en la implementación de la reforma laboral" y marca el inicio de una "nueva etapa en la que trabajadores y empleadores cuentan con herramientas modernas para adaptarse a los desafíos de un mercado laboral dinámico".

Además, aseguraron que este consenso promueve "más empleo, más producción y mayores oportunidades para el crecimiento del país".

El Gobierno anunció la homologación de 19 nuevos convenios colectivos Entre los alcances de la medida, figuró el convenio entre sindicatos de trabajadores rurales y estibadores con las principales entidades del sector agropecuario; industrias aceitera, de biocombustibles y algodonera, así como a los sectores de trabajadores de edificios y de la industria lechera.

Además, se homologaron las negociaciones entre organizaciones sindicales y entidades empleadoras de la enseñanza privada, el transporte automotor de pasajeros de Córdoba, las estaciones de servicio, los servicios sanitarios de la provincia de Buenos Aires y los medios de comunicación; como así también, se formalizaron acuerdos en la industria de la indumentaria, la actividad cinematográfica y publicitaria, la industria de pastas alimenticias, el sector del caucho y otras actividades.

Además, aseguraron que este consenso promueve "más empleo, más producción y mayores oportunidades para el crecimiento del país". Capital Humano aceptó la renuncia de Claudia Testa y designó a Mariano Sartoris en la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo El Gobierno aceptó la renuncia de Claudia Testa como subsecretaria de Relaciones del Trabajo y designó en su reemplazo a Mariano Sartoris, luego de que se anunciara una reestructuración en el Ministerio de Capital Humano. Los cambios se formalizaron mediante el Decreto 1150/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La salida de Testa rige desde el 5 de octubre. Hasta ese momento ocupaba la subsecretaría dentro de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La designación de su reemplazo corre a partir del 6 de octubre. "Desígnase, a partir del 6 de octubre de 2026, en el cargo de subsecretario de Relaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano al abogado Mariano Mauro Sartoris", establece el texto oficial. Sartoris venía desempeñándose como titular de la Subsecretaría Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, también dependiente de Capital Humano. Antes de llegar al Gobierno nacional, había ocupado funciones en la administración porteña y en el área de relaciones laborales de la Cámara de Diputados.