Capital Humano aceptó la renuncia de Claudia Testa y designó a Mariano Sartoris en la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo

El recambio se oficializó por decreto, en el marco de la reestructuración que impulsa Sandra Pettovello. Además, el Gobierno aceptó la renuncia de Claudio Stivelman a la Superintendencia de Servicios de Salud y nombró en su lugar a Horacio Guevara.

El Gobierno aceptó la renuncia de Claudia Testa como subsecretaria de Relaciones del Trabajo y designó en su reemplazo a Mariano Sartoris , luego de que se anunciara una reestructuración en el Ministerio de Capital Humano . Los cambios se formalizaron mediante el Decreto 1150/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial .

La salida de Testa rige desde el 5 de octubre. Hasta ese momento ocupaba la subsecretaría dentro de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social . La designación de su reemplazo corre a partir del 6 de octubre. "Desígnase, a partir del 6 de octubre de 2026, en el cargo de subsecretario de Relaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano al abogado Mariano Mauro Sartoris", establece el texto oficial.

Sartoris venía desempeñándose como titular de la Subsecretaría Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, también dependiente de Capital Humano. Antes de llegar al Gobierno nacional, había ocupado funciones en la administración porteña y en el área de relaciones laborales de la Cámara de Diputados.

El cambio se había definido días atrás como parte de una reorganización interna de la cartera que conduce Sandra Pettovello . Fuentes oficiales citadas por Infobae aclararon que la decisión no implica un cuestionamiento a la funcionaria saliente. En cambio, destacaron que Sartoris cuenta con la confianza plena de la ministra. "La gente en la que más confía la ministra es la que ocupa los cargos", resumieron.

Con esta designación, Sartoris se convierte en el sexto funcionario al frente del área durante la actual gestión. Antes de Testa la ocupó Martín Huidobro, que dejó el cargo en octubre de 2024. Lo precedieron Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal, los tres abogados vinculados al exsecretario de Trabajo Jorge Triaca.

Testa había asumido a fines de noviembre de 2024, de la mano del secretario de Trabajo, Julio Cordero. Hasta entonces era directora general de Relaciones Laborales del Gobierno porteño, un cargo al que llegó durante la gestión del entonces secretario de Trabajo de la Ciudad, Ezequiel Jarvis. Aunque no se la identificaba como un cuadro técnico del PRO, su experiencia en la gestión pública y sus vínculos con referentes sindicales y empresariales pesaron en su incorporación.

Su llegada también fue bien recibida en el sindicalismo dialoguista. Antes de su paso por la Ciudad, había integrado el equipo de abogados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que conduce Gerardo Martínez.

Durante su gestión, Testa tuvo a cargo las negociaciones salariales y la actualización de los convenios colectivos de trabajo. Además, condujo de manera transitoria la Dirección de Asociaciones Sindicales mientras su titular, Claudio Aquino, estuvo fuera de la gestión. Esa situación se extendió hasta julio, cuando asumió en ese puesto Ramiro Cherñetz, un abogado proveniente del sector empresarial.

En otro decreto publicado en la misma edición del Boletín Oficial, el Gobierno aceptó a partir del 6 de octubre la renuncia de Claudio Adrián Stivelman como titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado que funciona en la órbita del Ministerio de Salud. En su lugar designó desde el 7 de octubre al ingeniero Horacio Alberto Guevara, con rango y jerarquía de secretario. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y de Mario Iván Lugones.