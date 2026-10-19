El Gobierno trasladó a 1.400 presos a Marcos Paz y avanza con el cierre de la cárcel de Devoto

El Gobierno destacó la finalización de la primera fase del operativo de traslado de internos del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires al nuevo Complejo Penitenciario Federal VII I, ubicado en Marcos Paz. El procedimiento comprendió el traslado de 1.400 presos y fue celebrado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y la legisladora porteña Pilar Ramírez.

La mudanza busca avanzar con el cierre del establecimiento penitenciario de Villa Devoto , en la Ciudad de Buenos Aires, y liberar el predio para otros usos. Se trata de un objetivo que fue planteado por distintas administraciones y cuya concreción el oficialismo presentó como un logro de gestión.

Karina Milei agradeció el trabajo de los efectivos federales que participaron del operativo y destacó el “exitoso traslado” de los internos al nuevo complejo penitenciario bonaerense. La funcionaria sostuvo que se trataba de una “promesa que llevaba muchos años que el Gobierno nacional pudo hacer realidad en muy pocos meses”.

Por su parte, Monteoliva destacó la coordinación entre el Gobierno nacional y la administración porteña para concretar el procedimiento. La ministra valoró “la articulación, la voluntad política y la capacidad técnica entre Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para concluir con éxito este traslado”.

La titular de Seguridad calificó la operación como un “hito” y aseguró que se realizó “en tiempo récord, sin conflictos, sin motines y sin fugas”. También sostuvo que la mudanza representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los vecinos y transformar las condiciones de trabajo del personal del Servicio Penitenciario Federal.

Santilli, en tanto, destacó el trabajo conjunto para concretar una medida que, según señaló, se discute desde hace décadas. “Está claro que cuando hay convicción, cuando hay decisión y una visión contundente, un país puede salir adelante, y ese es el camino que ha trazado el presidente Javier Milei”, afirmó el jefe de Gabinete.

Cómo fue el operativo de traslado

El procedimiento se organizó a través de un comando unificado integrado por las cinco fuerzas federales, con el objetivo de coordinar los recursos disponibles y garantizar la seguridad durante el traslado de los internos.

La planificación incluyó reuniones informativas con la población penal y sus familiares, evaluaciones médicas y un sistema de triaje para identificar las necesidades sanitarias de cada persona. Además, se implementó un mecanismo de identificación mediante códigos QR para registrar la salida y la llegada de cada interno y asegurar la trazabilidad del operativo.

Como parte de los preparativos, 1.080 efectivos del Servicio Penitenciario Federal realizaron pruebas integrales de las instalaciones durante diez días. Las tareas se desarrollaron en coordinación con la Justicia y contaron con la participación de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia católica.

La finalización de esta primera fase constituye un paso en el proceso de traslado de la población penitenciaria hacia Marcos Paz. El objetivo oficial es avanzar con la desocupación del complejo de Villa Devoto, aunque la liberación definitiva del predio dependerá de la continuidad del proceso y de las decisiones que se adopten sobre su destino.