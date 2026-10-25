Empresarios de IDEA defendieron la libertad de prensa y cuestionaron los ataques de Milei a periodistas

La entidad que reúne a unas 600 de las principales empresas del país reclamó un debate público basado en el respeto y advirtió que los agravios a periodistas contradicen la responsabilidad de quienes ejercen funciones de gobierno.

Javier Milei se mostró enojado con una serie de periodistas por difundir la causa LIBRA.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se pronunció en defensa de la libertad de prensa y cuestionó los recientes ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación, luego de su sobreseimiento en la causa vinculada con la criptomoneda $LIBRA. La organización empresaria reclamó que el debate público se desarrolle en un marco de respeto, pluralidad y responsabilidad, sin agravios ni descalificaciones.

A través de un comunicado titulado " Promover un debate público basado en el respeto y la responsabilidad" , la entidad sostuvo que la libertad de prensa y el intercambio de ideas constituyen principios fundamentales para el funcionamiento de la democracia, incluso cuando existen diferencias de opinión.

"La libertad de prensa y el respeto por las ideas, aun cuando existan diferencias, son pilares fundamentales de la convivencia democrática" , expresó IDEA, al tiempo que reclamó un debate público caracterizado por el diálogo y la tolerancia.

La organización, que agrupa a unas 600 compañías y representa una parte significativa de la actividad económica y del empleo privado del país, también hizo referencia a la responsabilidad que deben asumir quienes ocupan cargos públicos.

En ese sentido, advirtió que los funcionarios elegidos democráticamente tienen el deber de contribuir a una discusión respetuosa y señaló que los ataques verbales contra periodistas que desarrollan su actividad profesional resultan incompatibles con esa responsabilidad.

IDEA vinculó la libertad de prensa con la estabilidad y el desarrollo económico

En su pronunciamiento, la entidad empresaria también relacionó la necesidad de preservar el diálogo democrático con el contexto económico y social que atraviesa la Argentina.

IDEA sostuvo que, en momentos en los que la sociedad realiza esfuerzos para alcanzar una mayor estabilidad y promover el desarrollo del país, resulta fundamental garantizar la libertad de expresión y mantener un debate público basado en el respeto y la responsabilidad.

De esta manera, la organización puso el foco en la importancia de preservar las condiciones institucionales necesarias para el intercambio de ideas y la convivencia democrática, más allá de las diferencias políticas.

El comunicado completo de IDEA

Las críticas de Milei a periodistas tras su sobreseimiento en la causa $LIBRA

El comunicado de IDEA se conoció después de que el presidente Javier Milei volviera a cuestionar públicamente a distintos periodistas y medios de comunicación por la cobertura de la causa $LIBRA.

Durante una cena organizada el viernes por la Fundación Faro, el centro de pensamiento libertario dirigido por Agustín Laje, el mandatario hizo referencia a las acusaciones que recibió durante la investigación judicial y sostuvo que había sido víctima de una campaña destinada a perjudicar su imagen.

"Los periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrígues, Natala Volosin, Luis Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema, que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron", reclamó.

Las críticas continuaron el sábado durante una entrevista en Radio Mitre, donde Milei acusó al diario La Nación de participar en una supuesta operación vinculada con el caso y anticipó la posibilidad de iniciar acciones legales contra periodistas por considerar que habían difundido información difamatoria.

El pronunciamiento de IDEA se sumó a las expresiones de preocupación de otras entidades vinculadas con la actividad periodística, entre ellas la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Academia Nacional de Periodismo, que también rechazaron las descalificaciones contra trabajadores de prensa y reivindicaron la libertad de expresión.