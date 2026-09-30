Ámbito despliega una cobertura especial del 62° Coloquio de IDEA + Agregar ámbito en









Como media partner del encuentro empresario, Ámbito estará presente en Mar del Plata con un equipo periodístico y audiovisual para cubrir las exposiciones, debates y protagonistas de una nueva edición del tradicional coloquio.

Durante las tres jornadas, Ámbito presenta entrevistas, análisis, notas y contenido audiovisual con los principales protagonistas del Coloquio Ámbito

Ámbito desplegará una cobertura especial del 62° Coloquio de IDEA, que se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Mar del Plata. Como media partner del encuentro, el medio contará con un equipo periodístico y audiovisual para seguir desde el lugar las principales actividades de una de las citas más relevantes del ámbito empresario argentino.

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Durante las tres jornadas, Ámbito realizará notas, entrevistas, análisis, videos y contenidos especiales para abordar los principales debates que atraviesan al sector empresario, con especial atención en las discusiones sobre el rumbo económico, las reformas y las condiciones necesarias para alcanzar un crecimiento sostenido.

Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, la edición 2026 del Coloquio propone poner el foco en el largo plazo y debatir qué necesita Argentina para construir dos décadas de estabilidad y crecimiento. La agenda contempla distintas experiencias internacionales de estabilización, las transformaciones geopolíticas y el impacto de la inteligencia artificial, además de bloques dedicados a competitividad, educación y mercado de trabajo.

Ámbito realiza una cobertura especial del 62° Coloquio de IDEA desde Mar del Plata, como media partner del encuentro empresario. El encuentro, impulsado por CEOs de las principales empresas del país, también busca reflejar el escenario que atraviesa actualmente el sector privado, en la antesala de un nuevo proceso electoral y en un contexto marcado por las recientes turbulencias económicas.

“Trabajamos para detectar las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento tengan continuidad. El desafío es transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo e integrado al mundo”, señaló Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO del Grupo Financiero Galicia.

El encuentro reúne a empresarios, dirigentes políticos y economistas para debatir sobre estabilidad, crecimiento y desarrollo. Ámbito A lo largo de las tres jornadas, empresarios, dirigentes políticos y economistas participarán de exposiciones y debates orientados a analizar los desafíos y oportunidades para el desarrollo del país. Con este despliegue, Ámbito acompaña el desarrollo del 62° Coloquio de IDEA desde Mar del Plata, con una cobertura integral que combina información, análisis, entrevistas y contenido audiovisual para acercar a su audiencia los principales protagonistas y temas del encuentro.