"En las amputaciones, en todas 5 palos arriba": los chats de la corrupción en ANDIS

El juez Ariel Lijo destacó mensajes atribuidos a Miguel Ángel Calvete con indicaciones sobre precios y pagos a proveedores. El fallo amplía las acusaciones por presunto direccionamiento de contrataciones y sobreprecios.

La causa ANDIS sumó nuevos procesamientos por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos de alto costo.

La causa por hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este viernes nuevos procesamientos y pruebas clave que demostrarían en principio la existencia de una gran asociación ilícita dirigida por su extitular Diego Spagnuolo y el lobbista Miguel Ángel Calvete , entre otros.

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Una de las pruebas que surge del nuevo fallo dictado por el juez Ariel Lijo son las capturas de un mensaje atribuido a Calvete dirigido a Christian Sagués, uno de los proveedores acusados , el que le indica: “ En las amputaciones anda en todas 5 palos arriba”.

En el fallo de los nuevos procesamientos, el juez destaca ese diálogo por su relevancia para la hipótesis de direccionamiento de precios .

“ Este último diálogo resulta relevante ya que Calvete le indica a Christian Sagues que en el rubro ´amputaciones´ vaya ´en todas 5 palos arriba´.” , advirtió el juez en la resolución.

Otros diálogo entablados por Calvete y Christian Sagues dan cuenta que el primero le informaba cuándo iban a salir los pagos. Calvete se encuentra identificado como ´Carmelavivaldi´

“Tienen que salir si o si “

Para el juez, Calvete “le requería cotizaciones, le indicaba a quién debían ser enviadas, le suministraba información relacionada con pagos y llegó a impartirle una instrucción concreta acerca del valor con el que debía presentarse en el segmento amputaciones: “en todas 5 palos arriba”.

Christian Sagues sostuvo en su descargo que las empresas eran independientes entre sí, que su relación con Calvete respondía a servicios legítimos de gestoría e intermediación y que había acordado con él una comisión comercial, inicialmente equivalente al 10% de las operaciones adjudicadas.

También negó haber conocido anticipadamente las cotizaciones de terceros o haber participado en una cartelización. “Esas explicaciones constituyen una versión posible de la relación comercial, pero no neutralizan, en esta etapa, el contenido objetivo de las comunicaciones ni la secuencia económica antes reseñada”, indicó el juez.

La resolución de 553 páginas amplía los procesamientos por las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos de alto costo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El juez analizó un esquema que habría funcionado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con licitaciones direccionadas, competencia simulada, sobreprecios y presuntos retornos a funcionarios.

Algunos casos que se detallan en la resolución:

Farma Salud: se facturó un sistema de válvulas bicaval por $425 millones, frente a una compra de referencia del PAMI por $124,2 millones. También se comparó una endoprótesis aortobílica con endoprótesis ilíaca bifurcada, facturada en $369,8 millones, con una referencia de $17,85 millones.

se facturó un sistema de válvulas bicaval por $425 millones, frente a una compra de referencia del PAMI por $124,2 millones. También se comparó una endoprótesis aortobílica con endoprótesis ilíaca bifurcada, facturada en $369,8 millones, con una referencia de $17,85 millones. Cirugía y Ortopedia Imnova: una silla de traslado postural fue facturada en $18 millones, frente a una alternativa nacional tomada como comparable por $945.000. La diferencia cuantificada para la firma fue de $70.365.000.

una silla de traslado postural fue facturada en $18 millones, frente a una alternativa nacional tomada como comparable por $945.000. La diferencia cuantificada para la firma fue de $70.365.000. Artrobone: la auditoría examinó 32 prestaciones facturadas por $566,1 millones frente a valores de referencia por $53.879.979. La diferencia provisoria calculada fue de $512.220.021.

La resolución también señala que, en el tramo de medicamentos, ya se habían determinado diferencias de precios por $5.984.594.394,24. Sumadas a las detectadas en insumos, la base económica provisoria de ambos rubros llega a $7.833.872.357,24.

Los procesamientos y los delitos

El juzgado amplió los procesamientos por las contrataciones de insumos y dispuso nuevos procesamientos sin prisión preventiva. Los principales delitos investigados son:

Asociación ilícita: por integrar una organización presuntamente estable, con roles definidos y destinada a cometer delitos.

por integrar una organización presuntamente estable, con roles definidos y destinada a cometer delitos. Defraudación por administración fraudulenta agravada: por las presuntas maniobras que habrían perjudicado al Estado.

por las presuntas maniobras que habrían perjudicado al Estado. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública: por la intervención atribuida a funcionarios en contrataciones en las que habrían favorecido intereses privados.

por la intervención atribuida a funcionarios en contrataciones en las que habrían favorecido intereses privados. Lavado de activos: atribuido particularmente a Calvete y a otros involucrados en el circuito de recepción y canalización de fondos.

atribuido particularmente a Calvete y a otros involucrados en el circuito de recepción y canalización de fondos. Cohecho y dádivas: por los presuntos pagos y beneficios entregados a funcionarios a cambio de favorecer a proveedores.

Quiénes fueron procesados

Funcionarios y operadores centrales

Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la ANDIS: se amplió su procesamiento como jefe de la asociación ilícita y autor de defraudación y negociaciones incompatibles.

se amplió su procesamiento como jefe de la asociación ilícita y autor de defraudación y negociaciones incompatibles. Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud: también quedó alcanzado por la ampliación como jefe de la asociación ilícita.

también quedó alcanzado por la ampliación como jefe de la asociación ilícita. Miguel Ángel Calvete, operador externo: se amplió su procesamiento por las contrataciones de insumos y por lavado de activos agravado, además de los delitos que ya se le atribuían.

se amplió su procesamiento por las contrataciones de insumos y por lavado de activos agravado, además de los delitos que ya se le atribuían. Andrés Horacio Arnaudo, vinculado a Droguería Génesis y Vicmor: se amplió su procesamiento.

se amplió su procesamiento. Federico Maximiliano Santich, vinculado a empresas proveedoras: se amplió su procesamiento.

Empresarios y otros involucrados procesados en esta resolución