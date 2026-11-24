Pablo Atchabahian amplió su declaración indagatoria y negó las acusaciones en su contra, aunque la fiscalía señaló contradicciones en sus dichos.

Atchabahian (el que está sin lentes) junto a su abogado en Comodoro Py.

Pablo Atchabahian , el hombre que se definía como un “soldado de la Suizo Argentina” y al que Emmanuel Kovalivker había calificado como un “gran soldado”, volvió este martes a los tribunales para ampliar su declaración indagatoria en la causa que investiga el presunto entramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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Fuentes judiciales señalaron que Atchabahian negó hoy de manera categórica haber integrado una asociación ilícita . Aseguró haber trabajado para la droguería Suizo Argentina, dijo que cobraba un sueldo realizando tareas institucionales, y que tenía acceso a sus oficinas.

Explicó sus tareas dentro de la droguería y el trato que directamente tenía con dos de las cabezas de la empresa, su vicepresidente Emmanuel Kovalivker y el director de Así tod Corporativos Sebastián Nuner Uner.

La audiencia fue una instancia clave para que el imputado respondiera sobre su presunto papel dentro de la estructura que, según la acusación, habría permitido a Suizo Argentina S.A. controlar buena parte de las compras de medicamentos e insumos de alto costo del organismo, direccionar compulsas de precios, intervenir en los pagos a otras droguerías e incluso influir sobre decisiones vinculadas con el personal de la agencia.

Respecto de la acusación por el direccionamiento de las compulsas, Atchabahian explicó que eso no lo manejaba el, sino los sectores correspondientes.

Sin embargo, desde la fiscalía consideran que Atchabahian incurrió en contradicciones durante su declaración.

El imputado ya se encuentra procesado y los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), lo ubican entre los presuntos jefes de la asociación ilícita. La acusación sostiene que cumplía una doble función: era el operador jerárquico y lobbista de la Suizo Argentina y, al mismo tiempo, el nexo con los funcionarios que manejaban las contrataciones de la ANDIS.

Un vínculo con la Suizo que no aparecía en los registros: Atchabahian aseguró que trabajaba y cobraba sueldo de la droguería

Uno de los ejes de la investigación es la relación de Atchabahian con la droguería. Los investigadores sostienen que trabajó coordinadamente con sus principales directivos entre julio de 2023 y agosto de 2025, aunque su vínculo habría sido mantenido deliberadamente fuera de los registros formales de la compañía.

No encontraron recibos de sueldo, facturas ni documentación laboral que acreditara su contratación. Sin embargo, reconstruyeron sus funciones a partir de conversaciones telefónicas, documentos de reuniones, más de 30 pasajes de avión y viáticos pagados por la empresa bajo la categoría de directorio.

En el teléfono de Emmanuel Kovalivker aparecieron intercambios que, para los fiscales, muestran su participación en reuniones, negociaciones, proyectos comerciales y acuerdos con laboratorios y otras droguerías.

Uno de los diálogos más significativos ocurrió el 3 de agosto de 2023. Atchabahian se definió como un “soldado” de la Suizo Argentina y Kovalivker respondió calificándolo como un “gran soldado”.

La fiscalía interpreta que esa expresión reflejaba una relación de confianza y una función concreta dentro de la empresa: gestionar reuniones, licitaciones, acuerdos comerciales y precios en representación de la droguería.

Allegados a la defensa de Atchabahian explicaron las tareas que desarrollaba en la empresa, el sueldo que cobraba y que se desempeñaba en las oficinas de la firma.

Las órdenes a Garbellini y el control de las droguerías: qué dijo Atchabahian

Otro de los capítulos centrales de la acusación está relacionado con Daniel Garbellini, entonces director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

Según los fiscales, Garbellini recibía instrucciones de Atchabahian sobre el funcionamiento de las contrataciones y actuaba como su brazo ejecutor dentro del organismo.

Hoy Atchabahian sostuvo que “no hay ninguna prueba, nada” que indique que daba órdenes a Garbellini, a quien sí conocía de la ANDIS.

La investigación detectó conversaciones en las que el operador pedía incorporar determinadas empresas a las compulsas de precios y frenar pagos a otras.

En noviembre de 2024, por ejemplo, le habría ordenado a Garbellini que invitara a Droguería 20 de Junio S.A. a participar de las compulsas. La empresa terminó incorporada a una orden de compra y comenzó a cotizar y ganar procedimientos vinculados con el medicamento emicizumab, que hasta entonces venía siendo adjudicado a Suizo Argentina.

Ese mismo día, Atchabahian habría pedido frenar los pagos a Droguería Dihemo S.A. porque, según sus palabras, estaba “jugando mal”.

En su defensa, Atchabahian aseguró que las compulsas “no las manejaba él”. Y con respecto a frenar los pagos, sostuvo que ese diálogo está segmentado y que es parte de una conversación mucho más amplia.

Para la fiscalía, en cambio, esos elementos muestran que un operador privado de la droguería intervenía directamente en decisiones que correspondían a funcionarios públicos.

Otro elemento de peso para la fiscalía es el audio que Atchabahian le envió en junio de 2025 a Miguel Ángel Calvete. Allí le contó que Garbellini había hablado con Diego Spagnuolo y que ambos compartían una misma preocupación.

“Ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja así que estamos todos alineados en la misma”, expresó.

También agregó: “Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas y espero que también el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza”.

Para los fiscales, el intercambio permite reconstruir una cadena de comunicaciones y reportes entre funcionarios, operadores y directivos de la droguería, que habría funcionado como una instancia de consulta para preservar el esquema.

La cartelización y los miles de millones en compras

La investigación también le atribuye a Atchabahian un papel en la utilización de Droguería Génesis S.A. como empresa interpuesta para canalizar ventas de Suizo Argentina a la ANDIS y diversificar las ganancias.

El sistema de compulsas SIIPFIS constituye otra de las evidencias centrales. En el teléfono de Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales de la Suizo, se encontraron 77 archivos vinculados con más de treinta compulsas realizadas entre junio de 2024 y agosto de 2025.

Las planillas anticipaban qué empresas cotizarían, cuáles se abstendrían de hacerlo y qué precios presentarían. Para los investigadores, la competencia era ficticia y las asignaciones se encontraban coordinadas.

La dimensión económica de la operatoria quedó reflejada en los informes de ARCA: entre mayo de 2024 y agosto de 2025, Suizo Argentina facturó a la ANDIS $124.652.174.118,59.

La fiscalía describe al organismo como una verdadera “ventanilla de pagos” manejada discrecionalmente por la droguería.

La ampliación de indagatoria de Atchabahian se produjo en una etapa en la que los investigadores buscan profundizar las responsabilidades de los empresarios y funcionarios que habrían participado del esquema.

En la causa ya están procesados Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y el propio Atchabahian, entre otros imputados.

La investigación busca determinar cómo funcionó el entramado entre empresarios y funcionarios públicos que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, convirtió las compras de medicamentos destinados a personas con discapacidad y beneficiarios del programa Incluir Salud en un negocio millonario.

Según el cronograma, mañana deberá declarar nuevamente Calvete, que está detenido por otra causa.