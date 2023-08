Esteban Bullrich viajó a Junín y votó acompañado de su hijo

En tanto, previo al domingo de elecciones, aseguró: "No quiero perder la capacidad de asombrarme ante la posibilidad que nos da la democracia a elegir de quienes nos gobiernan". Y continuó: "Aunque yo pertenezco a una generación que siempre ha podido votar, no me olvido que hubo muchos momentos de nuestra historia en los que no se pudo. Nunca fueron mejores, al contrario, no solo retrocedimos como sociedad sino que además perdimos muchos compatriotas en esos tiempos de oscuridad".

esteban bullrich

En ese marco, dijo: "Por eso te quiero pedir que vayas a votar. Yo voy a hacer 600 kilómetros en total para ejercer mi derecho cívico. A vos, que estás dudando o ya decidiste no ir, te pido que lo pienses bien: votar es el mayor acto de rebeldía que podemos hacer, es una acción revolucionaria. También puede ser un voto de protesta o de bronca".

"No ir a votar es rendirse y dejar que las estructuras pagas nos dominen, que las minorías ganen peso. Rebélate, súmate a la revolución de la democracia. Andá a votar, por favor. Yo no me rindo", cerró.