Esteban Bullrich convocó a participar de las PASO: "Votar es el mayor acto de rebeldía"







El ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, convocó al electorado a ejercer su derecho al voto el próximo domingo.

Esteban Bullrich.

Ante la inminencia de las PASO de las elecciones 2023, Esteban Bullrich convocó a los 35.815.436 argentinos habilitados a votar a que participen de los comicios del próximo 13 de agosto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Estoy muy emocionado por ir a votar este domingo. No quiero perder la capacidad de asombrarme ante la posibilidad que nos da la democracia a elegir de quienes nos gobiernan", inició el ex senador nacional y ex ministro de Educación durante el gobierno de Mauricio Macri, en un video publicado en sus redes sociales.

Esteban Bullrich prosiguió: "Aunque yo pertenezco a una generación que siempre ha podido votar, no me olvido que hubo muchos momentos de nuestra historia en los que no se pudo. Nunca fueron mejores, al contrario, no solo retrocedimos como sociedad sino que además perdimos muchos compatriotas en esos tiempos de oscuridad".

En ese marco, dijo: "Por eso te quiero pedir que vayas a votar. Yo voy a hacer 600 kilómetros en total para ejercer mi derecho cívico. A vos, que estás dudando o ya decidiste no ir, te pido que lo pienses bien: votar es el mayor acto de rebeldía que podemos hacer, es una acción revolucionaria. También puede ser un voto de protesta o de bronca".

Posteriormente, consideró que "nosotros los políticos estamos en deuda con ustedes, los argentinos, pero esa no es razón para darse por vencido. No ir a votar es rendirse y dejar que las estructuras pagas nos dominen, que las minorías ganen peso. Rebelate, sumate a la revolución de la democracia. Andá a votar, por favor. Yo no me rindo". El ausentismo en las elecciones viene siendo una tendencia que se pronunció en los últimos cuatro años. Como referencia, en los comicios de 1983, en el retorno democrático, concurrió a votar el 85,61% del padrón. En 2003, la primera votación presidencial después de la crisis del 2001 que popularizó el cántico "Qué se vayan todos", asistieron el 78,21% de los votantes. En la última elección, las legislativas del 2021, participó el 71,72% del electorado. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Festebanbullrich%2Fstatus%2F1690094220546129920&partner=&hide_thread=false Este domingo vayamos a votar, por favor. pic.twitter.com/uqnqnXLu7c — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) August 11, 2023 El rol político de Esteban Bullrich Desde el 2021, cuando divulgó que transitaba un cuadro de Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad degenerativa que impide que el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal controlen el accionar de los músculos del cuerpo, Esteban Bullrich buscó tender puentes con distintos sectores de la política para concretar "12 puntos del Nuevo Acuerdo para la Concordia nacional". Aunque no esconde su apoyo a las candidaturas de Juntos por el Cambio, en los últimos meses se reunió con la cúpula de la CGT, con la Conferencia Episcopal Argentina, con el empresariado de IDEA, con las autoridades universitarias del CIN y el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA).