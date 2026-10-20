Los diputados Andrés Leone, de La Libertad Avanza, y Carlos Castagneto, de Unión por la Patria, protagonizaron una discusión a los gritos durante una reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. El episodio interrumpió la exposición del socialista Esteban Paulón y requirió la intervención de legisladores de distintos bloques.
Gritos y acusaciones en Diputados durante el debate por los fondos universitarios
Carlos Castagneto, de Unión por la Patria, increpó a Andrés Leone, de La Libertad Avanza, por supuestos insultos. Otros legisladores intervinieron para separarlos.
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El enfrentamiento ocurrió mientras Paulón le hacía preguntas al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en el marco del tratamiento del Presupuesto 2027 y los cuestionamientos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Castagneto se levantó de su asiento y se acercó al lugar de Leone, a quien acusó de haber insultado a integrantes de la oposición. “A mí no me insulta, primero insultó él”, reclamó el exadministrador federal de la AFIP. El legislador libertario se puso de pie y negó las acusaciones. “No te puteé”, respondió, mientras repetía: “¿Yo te toqué a vos?”.
Durante el intercambio, Castagneto también cuestionó la actitud de los representantes del oficialismo. “Están comiendo cuando nosotros estamos trabajando. Ellos comiendo y nosotros acá sentaditos como unos giles”, expresó.
La discusión continuó con un reproche por lo que interpretó como una burla de Leone. “¿Te reíste? ¿Otra vez te reíste?”, le preguntó, antes de reclamar a las autoridades: “Sácalo de la comisión, porque insultó”.
El presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, intentó frenar el enfrentamiento y pidió que Castagneto regresara a su asiento. “Carlos, dame una mano. Ahora me acerco y hablamos. No vi lo que pasó”, señaló. Otros legisladores se ubicaron entre ambos para contener la situación. Intervinieron Lisandro Almirón, Sabrina Ajmechet, Santiago Santurio y Alejandro Finocchiaro, además de Jorge Mukdise y Mario Manrique, de Unión por la Patria.
Antes de que concluyera el episodio, Castagneto insistió en su reclamo: “Acá no se habla así, eh. Enseñale a la gente de tu bloque. Que sean educados”.
El debate por el Presupuesto 2027 y los fondos para educación
La jornada en Diputados estuvo atravesada por el debate en comisión del Presupuesto 2027, con el foco en las partidas educativas y el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió la gestión del Gobierno y cuestionó las políticas de las administraciones anteriores.
“Dejamos de medir la educación por cuánto se gasta y empezamos a medir por cuánto aprenden los chicos”, sostuvo el funcionario. Por su parte, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, defendió la posición oficial frente a la judicialización del financiamiento y aseguró que “el Ejecutivo está a derecho, como siempre”.
Desde la oposición reclamaron el cumplimiento de la ley y cuestionaron los recursos previstos para el próximo año. Romina del Plá y Maximiliano Ferraro señalaron recortes y problemas de ejecución presupuestaria, mientras que Itai Hagman pidió incorporar a representantes de la comunidad universitaria a la discusión.