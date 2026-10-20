Gritos y acusaciones en Diputados durante el debate por los fondos universitarios

Carlos Castagneto, de Unión por la Patria, increpó a Andrés Leone, de La Libertad Avanza, por supuestos insultos. Otros legisladores intervinieron para separarlos.

Andrés Leone y Carlos Castagneto protagonizaron una discusión a los gritos en la Cámara de Diputados.

Los diputados Andrés Leone, de La Libertad Avanza, y Carlos Castagneto, de Unión por la Patria , protagonizaron una discusión a los gritos durante una reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. El episodio interrumpió la exposición del socialista Esteban Paulón y requirió la intervención de legisladores de distintos bloques.

El enfrentamiento ocurrió mientras Paulón le hacía preguntas al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez , en el marco del tratamiento del Presupuesto 2027 y los cuestionamientos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Castagneto se levantó de su asiento y se acercó al lugar de Leone, a quien acusó de haber insultado a integrantes de la oposición. “A mí no me insulta, primero insultó él” , reclamó el exadministrador federal de la AFIP. El legislador libertario se puso de pie y negó las acusaciones. “No te puteé”, respondió, mientras repetía: “¿Yo te toqué a vos?” .

Durante el intercambio, Castagneto también cuestionó la actitud de los representantes del oficialismo. “Están comiendo cuando nosotros estamos trabajando. Ellos comiendo y nosotros acá sentaditos como unos giles”, expresó.

La discusión continuó con un reproche por lo que interpretó como una burla de Leone. “¿Te reíste? ¿Otra vez te reíste?” , le preguntó, antes de reclamar a las autoridades: “Sácalo de la comisión, porque insultó”.

El presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, intentó frenar el enfrentamiento y pidió que Castagneto regresara a su asiento. “Carlos, dame una mano. Ahora me acerco y hablamos. No vi lo que pasó”, señaló. Otros legisladores se ubicaron entre ambos para contener la situación. Intervinieron Lisandro Almirón, Sabrina Ajmechet, Santiago Santurio y Alejandro Finocchiaro, además de Jorge Mukdise y Mario Manrique, de Unión por la Patria.

Antes de que concluyera el episodio, Castagneto insistió en su reclamo: “Acá no se habla así, eh. Enseñale a la gente de tu bloque. Que sean educados”.

El debate por el Presupuesto 2027 y los fondos para educación

La jornada en Diputados estuvo atravesada por el debate en comisión del Presupuesto 2027, con el foco en las partidas educativas y el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió la gestión del Gobierno y cuestionó las políticas de las administraciones anteriores.

“Dejamos de medir la educación por cuánto se gasta y empezamos a medir por cuánto aprenden los chicos”, sostuvo el funcionario. Por su parte, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, defendió la posición oficial frente a la judicialización del financiamiento y aseguró que “el Ejecutivo está a derecho, como siempre”.

Desde la oposición reclamaron el cumplimiento de la ley y cuestionaron los recursos previstos para el próximo año. Romina del Plá y Maximiliano Ferraro señalaron recortes y problemas de ejecución presupuestaria, mientras que Itai Hagman pidió incorporar a representantes de la comunidad universitaria a la discusión.