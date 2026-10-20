Diputados debate el Presupuesto 2027 con el foco puesto en educación, en medio del conflicto por ley de Financiamiento Universitario

Con un fuerte cuestionamiento a las universidades públicas, el secretario de la cartera, Carlos Torrendell, apuntó contra las políticas previas al gobierno de La Libertad Avanza. El secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez aseguró que "el Ejecutivo está a derecho, como siempre", al referirse a la ley de Financiamiento Universitario.

A menos de una semana de la 5° Marcha Federal Universitaria que terminó con incidentes, Diputados reanudó el debate en comisión del Presupuesto 2027 , con el foco puesto en el capítulo de educación. El secretario del área, Carlos Torrendell , hizo una férrea defensa de la gestión libertaria, mientras que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que "el Ejecutivo está a derecho, como siempre", al referirse a la ley de Financiamiento Universitario , que fue oficializada hace un año y que el Gobierno sigue incumpliendo.

“Hoy venimos a presentar la consolidación de un nuevo paradigma en educación” , aseguró Torrendell al hacer uso de la palabra. A lo largo de su presentación, en la que el funcionario destacó el rol de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el funcionario aseveró que “la decadencia educativa no fue un accidente”. Y apuntó contra las políticas “dispersas” que implementaron los gobiernos previos al de Javier Milei .

“El problema no es la falta de cargos docentes”, concluyó Torrendel, sino que consideró que “faltaba que esos cargos llegaran a las aulas” . Además, al referirse a las gestiones previas, afirmó que “el gasto fue disperso, sin un fin determinado, que nunca tuvo como objetivo mejorar la calidad educativa” .

Más adelante, el el libertario dijo: “Dejamos de medir la educación por cuánto se gasta y empezamos a medir por cuánto aprenden los chicos” .

Al poner el foco en el financiamiento universitario, Torrendell aseguró que los fondos destinados son “más que en 2015 y 2022”. Además, remarcó que las universidades reportan más de 1,7 millones de alumnos pero que luego son algo más de 800.000 los que aprueban dos o más materias. Dicho esto, el secretario puso el foco en que si se toman parámetros internaciones, apenas uno de cada tres de esos alumnos serían reconocidos como tales “en el mundo” .

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió la gestión libertaria.

Es que, según subrayó, el criterio para cuantificar a un alumno, en otros países, no se limita a que una persona esté inscripta, sino que se toma a como tal a quien haya aprobado seis materias, tres en cada cuatrimestre.

En un intento de apuntar contra las altas casas de estudios públicas por el bajo rendimiento del alumnado respecto a los fondos que reciben, Torrendell aseguró que el 44,5% de alumnos abandona la universidad en el primer año de cursada. "De cada 100 alumnos que se anotan en las universidades públicas, 18,7 se reciben. En cambio, en las universidades privadas, de cada 100, 40", fue otro de los números que arrojó el funcionario para cuestionar el desempeño en el sector público.

El incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario

La diputada del FIT Romina del Plá apuntó contra el Gobierno de Milei, cuando este miércoles se cumple un año de que la ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso fuera publicada en el Boletín Oficial. Dicho esto, la legisladora le consultó a Torrendell "¿por qué van a seguir incumpliendo la ley?".

Asimismo, la bonaerense cuestionó otros ítems del Presupuesto 2027, por fuera del capítulo universitario al señalar, por ejemplo, que se redujeron de manera “brutal” los fondos destinados a la ESI así como también para los comedores educativos.

A su turno, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, planteó: "¿De qué sirve que nos traigan un presupuesto que nominalmente parece estar por encima de la inflación proyectada para 2027, pero que no compensa para nada el ajuste por inflación y el recorte que se observa en el 2026 de casi un 25%?".

Dicho esto, el lilito añadió: "Estamos frente a un presupuesto educativo que formalmente plantea un incremento de recursos, pero que después se observa una clara subejecución de cada una de las partidas en lo que va de este año que asciende al 58% con respecto al presupuesto vigente y con programas que están a esta altura del año con solamente un 30% de ejecución".

Ley de Financiamiento Universitario: "El Ejecutivo está a derecho, como siempre"

Al hacer uso de la palabra, Álvarez se refirió a la ley de Financiamiento Universitario y remarcó que esta iniciativa incumple con la ley de Administración Financiera y la de Ejecución Presupuestaria por no asignar los fondos adecuados y por eso mismo se suspendió. Dicho esto, remarcó que, por estar judicializada, "el Ejecutivo está a derecho, como siempre".

Sobre la ley de Financiamiento Universitario, Álvarez aseguró que "el Ejecutivo está a derecho, como siempre".

"Si de verdad defienden la educación, háganlo con el ejemplo", les pidió Álvarez a los diputados al mismo tiempo que repudió los incidentes en las inmediaciones del Congreso la semana pasada, en el marco de la marcha universitaria.

Más adelante, el funcionario respondió a las acusaciones opositoras y aseguró que "no desguazaron" ninguna universidad así como tampoco desfinanciaron ninguna carrera de grado. Al referirse al planteo presupuestario que hacen desde el Consejo Interuniversitario Nacional, Álvarez fue muy duro.

"Piden más salario, todavía más por encima de lo que ya el Estado a asignado, lo cual los profesores universitarios y los docentes y no docentes universitarios están muy por encima del Estado nacional, con lo cual, es un privilegio y también es una identificación de lo importante que es para el Estado que los rectores y los sindicatos son, hasta ahora, las únicas que las cierran", acusó Álvarez.

El reclamo de la oposición

Antes de concederle la palabra a Torrendell, el diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman, pidió la palabra para solicitar que se incorpore la representación de la comunidad universitaria, a fin de que participen del debate del Presupuesto. Todo esto en el marco del incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario que fue sancionada el año pasado por el Congreso.

• Solicitamos al Pte. de la Comisión de Presupuesto convocar a representantes del CIN, gremios docentes, no docentes y estudiantes a exponer en el debate parlamentario del Presupuesto 2027.



Ante el grave incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y… pic.twitter.com/tH8spfpGBI — Diputados UP (@Diputados_UxP) October 20, 2026

Luego, fue el turno de la radical Mariela Coletta, quien leyó una nota que le presentaron al titular de la comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, en la que expresan su “rechazo al apartado correspondiente a educación, a fin de solicitar que se adecue el gasto previsto contemplando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria aprobado por este Congreso, y solicitar formalmente la comparecencia de las autoridades competentes del Poder Ejecutivo Nacional”.