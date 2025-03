Salta: una crecida histórica del Pilcomayo afectó a 600 familias, hay evacuados y pueblos aislados

La crecida del río Pilcomayo en el norte de Salta, en el límite con Paraguay, no da tregua desde el pasado fin de semana y avanzó sobre numerosas localidades, por lo que cerca de 600 familias fueron evacuadas a zonas más altas para escapar de la creciente que, en algunos lugares, subió hasta siete metros de la altura habitual del cauce. Con menores consecuencias, también fueron afectadas zonas del oeste de Formosa. Las localidades de mayor impacto del avance de las aguas son La Estrella, las rutas 51 y 54 que conducen a Misión La Paz, La Puntana, La Curvita y Santa Victoria Este, entre otras, a donde ya comenzó a llegar la ayuda oficial.

La tensión comenzó el jueves de la semana pasada cuando una estación de medición oficial del cauce marcó los 6,38 metros y desde entonces no descendió. Las autoevacuaciones comenzaron el domingo a la madrugada cuando en los pueblos La Estrella y Misión La Paz el pico alcanzó los de 7,14 metros y afectó a las primeras 20.000 personas que debieron abandonar todo cuando todavía no había amanecido. Se trata de la mayor crecida registrada desde 2018, cuando el pico máximo fue 7,28 metros, con cuatro desbordes de grandes dimensiones confirmados. En estos lugares la fuerza del cauce destruyó viviendas y una escuela quedó sumergida bajo el agua.

Según Luis María de la Cruz, Coordinador del Sistema de Alerta Temprana de la Cuenca del Pilcomayo, en declaraciones a Radio Formosa, este punto crítico del río se debe a la acumulación histórica de sedimentos en su cauce. "Si no ocurren crecidas suficientemente intensas, el río no logra arrastrar estos sedimentos, lo que reduce su profundidad", explicó. "El lecho está tan elevado en un tramo de 50 kilómetros, desde aguas arriba del ingreso a Argentina hasta la zona de derivación hacia Formosa y Paraguay, que el agua no encuentra espacio y desborda inevitablemente. Por ello, el agua se expande por zonas bajas, inundando viviendas, caminos y cultivos", detalló.