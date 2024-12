"Hay PRO para rato": el partido de Mauricio Macri despidió el año y planteó los desafíos de cara a 2025

En este escenario, el partido político conducido por Macri compartió un extenso mensaje en sus redes sociales donde realizaron un balance de lo ocurrido en el país durante 2024. " La historia no se escribe en un día . Sabemos que el cambio que Argentina necesita no es fácil ni rápido, pero tampoco imposible. Este 2024 marcó el inicio de un nuevo camino, fruto de la madurez de los argentinos, retomando nuestras luchas esenciales: combatir las mafias, alcanzar el equilibrio fiscal y poner fin a los privilegios que frenan el desarrollo del país", comenzó el texto.

En esta línea, desde el sector amarillo dejaron un mensaje claro para el oficialismo, en medio de las disputas con los funcionarios de Milei que se encrudecieron tras la decisión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de desdoblar las elecciones legislativas. "Antes de este presente, hubo un 2015, y entre 2015 y 2019 dimos juntos muchas de las batallas que ahora se vuelven a dar", explicaron.

Más en detalle, desde el bloque del PRO analizaron que "nunca antes en la historia argentina un partido de la oposición había contribuido tanto al oficialismo como lo hizo el PRO en 2024", idea que ya había sido esbozada por el expresidente Macri durante el último encuentro del partido, llevado a cabo el pasado 13 de diciembre en el Hotel Abasto.

De cara a las elecciones de 2025, aseguraron: "Hoy seguimos firmes: ningún gobernador ni intendente abandonó el PRO, y nuestro bloque legislativo permanece sólido y unido, impulsando cambios profundos como la Ley Bases, respaldando decretos claves y contribuyendo a superar la crisis actual. Cumplimos con el mandato de defender la República, reducir el déficit y abrir paso a la libertad".

"Seguiremos defendiendo las causas que nos representan, incluso si el Gobierno no las acompaña. Porque el PRO no se detiene. Porque hay PRO para rato. Gracias por acompañarnos. Sigamos construyendo juntos una Argentina mejor", concluyeron.

Manuel Adorni cargó contra Mauricio Macri en medio de la tensión entre el PRO y la LLA

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró días atrás que el expresidente Mauricio Macri "se quedó sin nafta", al sostener que "no pudo" o "no quiso" llevar adelante las reformas necesarias para transformar el país durante su paso por la presidencia entre los años 2015-2019.

"Macri se quedó sin nafta. No importa si fue porque no quiso o no pudo, es casi secundario. Cuando analizas ese período, ves que la inflación no se controló, tampoco el déficit fiscal, y terminó con cepo", enumeró en una entrevista radial y agregó: "Lo que había que hacer no se hizo".

Adorni PRO.mp4 En su última conferencia de prensa, Adorni destacó el rol del PRO para la gestión de Javier Milei. Vocería Presidencial

Sus dichos se dan en plena negociación con el PRO para la definición en la ingeniería electoral de cara a las elecciones Legislativas del próximo año. Para Adorni, gran parte del electorado que le dio el triunfo a La Libertad Avanza no es exclusivamente libertario, sino que apoyó al exmandatario de Juntos por el Cambio, pero ante su falta de respuestas, optó por acompañar a Javier Milei.

Consultado sobre un posible acuerdo electoral entre el oficialismo y el PRO, Adorni reiteró la premisa que expuso el jefe de Estado al afirmar que o trazan alianzas en todos los distritos o van separados. "No hay grises. Está prohibido engañar al electorado, mentir y hacer artimañas de la vieja política", sentenció en declaraciones a radio Rivadavia.