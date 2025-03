Mauricio Macri acusó a Horacio Rodríguez Larreta de ser "funcional al kirchnerismo"

El expresidente Mauricio Macri cuestionó al ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien anunció su candidatura a legislador porteño por fuera del PRO.

Para el referente del PRO, hay un tema personal de Rodríguez Larreta “porque él no quedó bien después de haber perdido su interna, creyéndose que ya era presidente, con alguien que él siente que es muy inferior intelectualmente y por paliza [por Patricia Bullrich]. No lo pudo superar y termina tomando decisiones equivocadas” .

Mauricio Macri volvió a cargar contra Karina Milei y cuestionó el tipo de cambio

El expresidente Mauricio Macri reiteró sus críticas contra la secretaria de la Presidencia Karina Milei al cuestionar su "obsesión" de ir contra el PRO. Además reclamó un nuevo tipo de cambio que ayuda a los productores. “Las exportaciones están sufriendo y esto se arregla bajando impuestos o con otro tipo de cambio”, recalcó

Qué dijo Mauricio Macri sobre la gestión de Javier Milei

Respecto del plan económico implementado por Milei, Macri dijo que “no hay duda de que es el rumbo correcto”. “Quiero volver a felicitar a mi equipo de Pro porque lo que hizo, no sé si alguna vez paso en la historia de la política argentina de que un partido que no pertenece al gobierno haya hecho lo que hizo el pro durante todo el año pasado e incluso antes en las elecciones, durante cinco momentos muy complejos en los que el plan económico se podía transformar en una crisis económica estuvo no solo votando, sino ocupándose de hacer todo el trabajo legislativo en comisiones, en el recinto, mientras los diputados de ellos se tiraban agua”, destacó.

Dijo que su partido “sacó las papas del fuego y ayudo al presidente a mantener este rumbo de reordenamiento macroeconómico”. Macri advirtió que “claramente, todavía no logramos porque mientras esté el cepo sabemos que estamos rengos”. Dijo que tanto Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, también lo saben. “Necesitamos que se saque de encima este cepo porque no vamos a crecer como la Argentina necesita para que la gente tenga trabajo en serio”, prosiguió. “Se logró evitar una hiperinflación que era imposible de evitar y empezar a bajar, pero todavía no llegamos al equilibrio perfecto”, añadió durante la extensa entrevista radial.

“Además, eso es solo la base para empezar a construir ese país de los sueños”, prosiguió Macri. En su opinión, “hay que achicar el Estado mucho más” para generar la confianza donde la gente vuelve a creer que hay que invertir en la Argentina.