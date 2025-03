Cruces entre el Gobierno y el PRO por las candidaturas en CABA encienden la campaña electoral

"Son declaraciones que no deben expresar lo que él siente como las posibilidades de encarar las próximas elecciones conjuntas", agregó. En la misma línea, el funcionario añadió: "Me dio la sensación, porque fueron declaraciones en Córdoba después de que salió la candidatura de Adorni. Nosotros conversamos con otros dirigentes del PRO que quieren encarar lo que viene en conjunto".

elecciones en ciudad.jpg

El PRO no se achica y le marca la cancha a los Milei y a La Libertad Avanza

La jefa de campaña del PRO, la diputada María Eugenia Vidal, envió este domingo un mensaje a LLA. Apuntó contra su titular, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al plantear que "debería haber priorizado a los porteños", de cara a las elecciones legislativas del 18 de mayo, como su espacio priorizó "a los argentinos en el Congreso".

"Creo que LLA y en particular Karina Milei, que es la presidenta y armadora, debería haber priorizado a los porteños como nosotros priorizamos a los argentinos en el Congreso", sostuvo Vidal en declaraciones por Radio Rivadavia, en referencia al apoyo del partido que lidera el expresidente Mauricio Macri al oficialismo en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Tras la denuncia de la Casa Rosada, donde apuntan contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al acusarlo de "gobernar en la Ciudad como el kirchnerismo", Vidal respondió: "Me parece increíble una frase como esa. No sé a qué se refiere. Me gustaría que discutamos sobre cosas concretas y que impactan en la viuda de la gente". "El PRO ha sido garantía de gobernabilidad. No tengo ninguna duda que la inflación, la estabilidad y la paz que recuperamos no hubiera sido posible sin el PRO", insistió la exgobernadora.