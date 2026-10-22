Para Furiase hay "castigo de más" con el riesgo país y aseguró que "no habrá pesos para correr al dólar"

El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Federico Furiase , durante una charla, aseguró que el mercado convalidó "un castigo de más" con el riesgo país local , que en esta jornada supera los 700 puntos básicos . Además dijo que el Gobierno cuenta con muchas municiones para evitar la volatilidad de tasas y cambiarias el año que viene. Al respecto sostuvo que "no habrá pesos para correr al dólar" .

Estas declaraciones sucedieron durante la tercera Cumbre Aseguradora Argentina en la que Furiase hizo una breve presentación. Al comienzo expresó que "hay castigo de más con el riesgo país" , situación que consideró infundada ya que hay sendas reformas y estabilidad política lo que representa un cambio estructural, por lo que le dijo al mercado que "esta vez si es diferente".

Sobre la estabilidad macroeconómica dijo que está basada en el equilibrio fiscal que se consiguió con una fuerte reducción del gasto público. Para Furiase el recorte "fue inteligente en un contexto de crecimiento económico cuidando los bolsillos" , y mencionó los reajustes de montos en planes como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además aseguró que se consiguió bajando impuestos por más de 3 puntos porcentuales del PBI.

Con esta presentación después pasó al eje central de la charla: asegurar que hay municiones para que no vaya volatilidad de tasas y monetaria el año que viene. El primer punto fue resaltar la fortaleza del balance del BCRA lo que implica que hay estabilidad de la moneda, lo que permite, entre otras cosas, bajar la pobreza. Asimismo recordó que eliminaron los pasivos remunerados que representaban 12 puntos de déficit cuasi fiscal.

Fusiase también remarcó que las reservas netas pasaron de ser u$s12.000 millones negativas, al mismo monto pero en positivas. "La cantidad de pesos que pueden correr contra el dólar es bajísima en términos históricos", aclaró. En ese marco, resaltó que en los últimos meses hubo un contexto internacional adverso suben las tasas en el mundo y el precio de la energía.

Al respecto resaltó que Argentina tiene superávit fiscal y superávit en su balanza energética, situación que consideró inédita. Y si bien remarcó que las tasas altas se van a quedar altas por un tiempo debido a la guerra en Medio Oriente, la suba de commodities agrícola beneficia al país. Sobre el tipo de cambio, dijo que "el fortalecimiento de la moneda llegó para quedarse" y defendió el actual esquema cambiario.

"El BCRA compro u$s15.000 millones de dólares dentro del esquema de bandas y sin devaluar", expresó, y opinó que el esquema es sólido con el tipo de cambio a la baja. "No hay un indicador que hable de atraso cambiario", definió y se preguntó: ¿Quién está equivocado el riesgo país o una moneda solida?. Sobre el indicador que mide el J.P Morgan agregó que "está desacoplado y castigado".

Riesgo país y bonos: para Furiase es momento de entrar

Al referirse a las valuaciones actuales de los bonos, sostuvo que para "2027 el mercado va a incorporar un riesgo país de 250 puntos básicos", pero advirtió que de cara al año siguiente las expectativas sufren una distorsión. Según el analista, para "2028 salta la probabilidad de default al 25% por riesgo político y mercado internacional", una lectura que calificó de desmedida: "Está recontra exagerada por las municiones que tiene el Gobierno y el impacto de las reformas estructurales".

"Javier gana caminando y se va a reflejar en los precios de los bonos", dijo con confianza sobre el año que viene y las elecciones presidenciales. Y sobre las dudas que expresó recientemente el mercado, aclaró que "el programa financiero está completamente cerrado y que incluye u$s5.000 millones de colocar en el mercado local", además dijo que en caso de necesitarlo que puede "usar un tramo del swap con China para refinanciar o pagar los vencimientos del año que viene".

En cuanto a la deuda en moneda local, aclaró que a principio de año el 15% vencían post octubre 2027, pero que en la actualidad ese numero es 45%.

En esa misma línea, el economista descartó cimbronazos para el próximo ejercicio apoyándose en el flujo de divisas comercial: "Con el superávit comercial y las fuentes del programa financiero, con 125 millones de dólares olvídense de la volatilidad cambiaria y de tasas del año que viene".

Por último, Fusiase proyectó un fuerte ingreso de divisas de la mano de las inversiones en la economía real, estimando que la implementación del "RIGI traerá 200 mil millones de dólares y exportaciones por 50 mil millones de dólares".