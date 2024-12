Plan Nuclear Argentino: el Gobierno anunció la construcción de un reactor en Atucha y el desarrollo de las reservas de uranio

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1870251880380543451&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei anuncia el Plan Nuclear Argentino, junto al Jefe del Consejo de Asesores, Demian Reidel, y al Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. pic.twitter.com/oIrruEO2sz — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 20, 2024

Refiriéndose al Plan Nuclear, el mandatario afirmó que "la energía nuclear tendrá su retorno triunfal y nosotros no solo no nos vamos a quedar atrás, sino que pretendemos ser pioneros. Precisamente para esta tarea he convocado al doctor Demian Reidel". Él será el coordinador del Plan.