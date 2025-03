Lionel Scaloni contó porque no convoca jugadores del fútbol argentino ante las bajas de Messi y Lautaro Martínez

También destacó el presente de algunos jugadores, como Julián Álvarez y Giuliano Simeone, a quienes considera piezas valiosas dentro del esquema. Además, lamentó la ausencia de Paulo Dybala tras su operación: "Es una noticia triste. Para nosotros, más allá del jugador, la persona es muy importante".

Otro punto clave de la conferencia fue la solidaridad demostrada por la sociedad y el fútbol argentino con las víctimas del temporal en Bahía Blanca. Scaloni expresó su orgullo por la iniciativa del amistoso benéfico que disputará la Selección: "El pueblo argentino mostró una gran solidaridad, los clubes hicieron un gran trabajo y la AFA también. Le agradezco a toda la gente por su apoyo, que ha sido espectacular".

Con la mentalidad puesta en los desafíos inmediatos, Scaloni dejó en claro que más allá de las bajas, Argentina afrontará los compromisos con la misma idea de juego y con la posibilidad de evaluar nuevos nombres de cara al futuro.

"Nunca hay dos partidos iguales, pero los comportamientos pueden ser parecidos. Tomamos nota del último partido y de lo que tenemos que mejorar para tratar de ponerlos en dificultad", concluyó.

Argentina deberá enfrentar a Uruguay este viernes a partir de las 20:30 por la décima tercera fecha, mientras que el próximo martes en el Monumental, cerrará esta fecha FIFA ante Brasil.

Por qué Scaloni no convoca jugadores del fútbol argentino

Consultado por la nula cantidad de convocados del medio local en esta doble fecha (y en su ciclo en general), el DT de la selección argentina explicó:

"En principio no vamos a sumar a nadie para este partido. Si no tenemos bajas para el siguiente, seguiríamos con esto. No es que no hay nivel en el fútbol argentino, yo no dije eso. Nos gustaría ver a un montón de jugadores. Hoy tenemos a varios en la Sub-20, que creemos que son de lo mejor del fútbol local", comentó al respecto.