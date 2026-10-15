Javier Milei cerró su visita a EEUU con un acto contra el antisemitismo y prometió "tolerancia cero"

El Presidente encabezó una ceremonia en la Embajada argentina por la memoria del Holocausto y se reunió con el secretario de Energía de Donald Trump. Arribará a Buenos Aires este viernes a las 8.30.

Javier Milei cerró su gira con un acto contra el antisemitismo en la Embajada argentina.

El presidente Javier Milei cerró su visita a Estados Unidos con un acto contra el antisemitismo y en recuerdo del Holocausto , realizado este jueves en la Embajada argentina en Washington. Durante su discurso, prometió “ tolerancia cero” frente al odio y sostuvo que el país no permanecerá indiferente ante las amenazas contra la comunidad judía.

“Vivimos una ola renovada de antisemitismo, que no fue orgánico ni espontáneo, sino que fue azuzado como parte de la propia estrategia de los enemigos de Israel”, afirmó el mandatario durante la ceremonia, titulada “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”.

“No vamos a hacer oídos sordos ante quienes nos amenacen, nos odien por ser quienes somos o quieran imponernos acciones de terror”, expresó Milei. Y agregó: “Mientras sea presidente de la Nación, en la Argentina habrá tolerancia cero con el antisemitismo”.

El encuentro se realizó en el marco de la presidencia temporal argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) , con la participación de funcionarios, diplomáticos y representantes internacionales.

El Presidente partió de regreso esta noche y llegará a Buenos Aires el viernes a las 8.30.

Javier Milei se reunió con un funcionario de Trump y ratificó la alianza bilateral

Antes del acto, Milei mantuvo un encuentro con Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, en la sede diplomática argentina. Durante la reunión conversaron sobre la relación bilateral, las oportunidades de cooperación en el sector energético y la lucha contra el antisemitismo.

Wright participó también de la ceremonia y elogió la orientación del Gobierno argentino. “Argentina marca el ejemplo en el hemisferio sur del mundo latinoamericano”, señaló, en referencia a los valores de democracia, libertad y mercado libre.

Este fue el quinto viaje de Milei a EEUU en 2026.

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, afirmó que el país se convirtió en una de las voces internacionales más contundentes contra el antisemitismo.

Por su parte, el empresario Marcelo Mindlin, presidente de la IHRA, convocó a más países de la región a sumarse a los esfuerzos internacionales de educación y preservación de la memoria del Holocausto.

Premios, empresarios y respaldo a Trump: el recorrido de Milei por Estados Unidos

La visita de Milei a Washington duró alrededor de 36 horas y combinó reuniones con empresarios, reconocimientos y actividades diplomáticas. El miércoles, el mandatario se reunió con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una compañía del sector energético.

Esa misma noche participó de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibió el reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana. Durante su intervención, expresó su respaldo a Donald Trump de cara a las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre y defendió la alianza entre ambos países.

El jueves por la mañana, el Presidente brindó un discurso ante unos 200 empresarios e inversores en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Allí expuso sobre “el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo” y recibió el premio “Global Champion of Free Enterprise”, que distingue su defensa de la libre empresa y la libertad económica.

La ceremonia contra el antisemitismo y la reunión con Wright completaron la agenda oficial. Fue el quinto viaje de Milei a Estados Unidos en 2026, en una estrategia de acercamiento a la administración republicana y de búsqueda de oportunidades de cooperación económica y energética.