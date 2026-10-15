Desde EEUU, Javier Milei confió en su continuidad en 2027 y afirmó que el riesgo país estará debajo de los 100 puntos + Agregar ámbito en









El Presidente diserta en la Cámara de Comercio estadounidense bajo el lema “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo".

Javier Milei aseguró que será reelecto en 2027. Captura de TV

El presidente Javier Milei buscó reforzar su apuesta electoral para 2027 durante una exposición ante empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en Washington. El mandatario aseguró que confía en obtener un nuevo respaldo en las urnas y sostuvo que la sociedad elegirá continuar con las reformas impulsadas por su administración.

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“Tenemos confianza de que vamos a ratificar este rumbo el año que viene en las urnas y Argentina volverá a transitar el camino de la grandeza”, afirmó el jefe de Estado durante su presentación, en el marco de su nueva visita al país norteamericano.

En su discurso, Milei vinculó esa expectativa electoral con el balance que hace de su gestión económica. Según planteó, el país atraviesa una transición entre el modelo anterior y una nueva etapa, y consideró que la mayoría de la sociedad ya expresó su rechazo a un regreso al esquema previo.

“Los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que el 70% de los argentinos decidió que no quiere volver atrás, una cifra que utilizó para respaldar su expectativa de continuidad política.

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