Javier Milei defendió el superávit energético y aseguró que “estamos a pocos pasos del millón de barriles diarios"

El Presidente destacó que Vaca Muerta superó los 670.000 barriles diarios en agosto y atribuyó el crecimiento del sector a su política económica. También cuestionó el barril criollo, los subsidios y las gestiones anteriores.

El presidente Javier Milei aseguró que la Argentina está “a pocos pasos del millón de barriles diarios ” de producción de petróleo y defendió el rumbo de su política energética, en el marco de la apertura de la AOG Patagonia 2026 . El mandatario destacó el crecimiento de Vaca Muerta , cuestionó el modelo de las gestiones anteriores y sostuvo que la eliminación del barril criollo fue uno de los puntos de partida de la transformación del sector.

“La misma Vaca Muerta que en 2023 producía unos 310 mil barriles diarios en promedio, gracias al cambio de modelo de nuestra gestión , hoy produce más del doble. En agosto de 2026 superó los 670 mil barriles diarios”, afirmó Milei durante su discurso.

“Hoy por primera vez en la historia nos encontramos a pocos pasos del millón de barriles diarios ”, agregó. El Presidente también vinculó el desarrollo energético con el desempeño de las exportaciones y defendió las medidas de su Gobierno frente a las críticas por el tipo de cambio, los subsidios y el esquema económico.

El mandatario sostuvo que el crecimiento de la producción petrolera estuvo relacionado con las decisiones económicas adoptadas desde el inicio de su gestión. En particular, destacó la eliminación del barril criollo , una medida incluida en el Decreto 70/23.

“Toda la revolución que estamos viendo del plano energético arrancó con un punto del Decreto 70/23, que fue eliminar el barril criollo”, afirmó. Luego, proyectó el potencial del país y sentenció: “ Argentina se va a convertir en un paraíso”.

Milei cuestionó el esquema energético de las administraciones anteriores y los subsidios. En ese contexto internacional, sostuvo que mantener el barril criollo habría provocado un déficit en las cuentas públicas. También apuntó contra la oposición y recordó las críticas que recibía el Gobierno de Mauricio Macri por el impacto de la construcción en la economía.

“Los kukas le decían a Macri que el cemento no se come y ahora cambiaron y dicen que el superávit no se come”, expresó.

Al referirse al desempeño de la economía, el Presidente también ironizó sobre las críticas al tipo de cambio y al crecimiento desigual de la actividad. “Qué tipo de cambio atrasado loco que tenemos”, lanzó. Y agregó: “En otro contexto de la historia argentina hubiéramos volado por los aires. Y ahora es ‘no, pero se crece a dos velocidades’. ¡Antes no se crecía directamente!”.

Javier Milei destacó el RIGI y apuntó contra Axel Kicillof

Milei destacó además que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula más de u$s210.000 millones en proyectos anunciados, de los cuales el 45% corresponde al sector de petróleo y gas.

“Solo con estos valores ya podemos afirmar que se trata de la política industrial y de desarrollo más importante de la historia argentina”, afirmó. Y cuestionó a los economistas que señalan el costo fiscal del régimen: “¿Cómo puede tener costo fiscal una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho?”.

El Presidente felicitó al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, por la adhesión de la provincia al programa y destacó el desarrollo de la construcción en la región. “Hay un boom en la construcción en toda la región: viviendas, parques industriales, hoteles, oficinas, restaurantes que se levantan a una velocidad que nunca había visto”, señaló.

En ese marco, apuntó contra las provincias que no adhirieron al RIGI y mencionó directamente a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. “Y lo aclaro, y lo digo, porque hay otras provincias que no adhieren al RIGI, después no les va bien y se quejan”, lanzó.

En ese marco, respaldó al gobernador Figueroa por su cruce con el exministro de Economía Alfonso Prat-Gay: “Qué bien atendiste al imbécil que dijo esta cosa. Gracias”. Luego, proyectó el alcance del programa: “En el largo plazo la economía argentina va a ser todo un RIGI. Es decir, va a ser un lugar apto para las inversiones”.

El Presidente también destacó el potencial del gas y lo definió como una “revancha histórica”. “Durante 20 años los argentinos le compramos gas a Bolivia y cada invierno salíamos desesperados a comprar barcos de gas licuado. Todo esto mientras estábamos sentados arriba de la segunda reserva de shale gas del planeta. Era como morirse de sed a la orilla de un lago”, sostuvo. Según afirmó, las condiciones actuales permitirán que el país deje de importar gas y se convierta en exportador durante todo el año.

Javier Milei defendió su programa económico y aseguró que los argentinos “vamos a votar para adelante”

Milei también rechazó los pedidos de devaluación para mejorar la competitividad. “¿Qué clase de atraso cambiario es este, en un país que las exportaciones crecen cinco veces más rápido que el PBI?”, planteó. Y agregó: “Si devaluar sirviera para ser competitivos, la Argentina que llevó el valor del dólar de $1 a $1.500 en 23 años debería ser el país más competitivo del mundo”.

“La única forma de mejorar la competitividad es con menos impuestos, menos regulaciones, más infraestructura y reduciendo costos internos, que es exactamente lo que está pasando ahora”, afirmó. Además, advirtió a quienes apuestan contra el peso: “Los que apostaron contra el peso, ya perdieron mucha plata. Y van a seguir perdiendo”.

El mandatario también defendió la desaceleración de la inflación y comparó la situación actual con la que encontró al asumir la Presidencia. “Cuando nosotros llegamos la inflación corría al uno y medio diario”, sostuvo, y aseguró que actualmente se mantiene por debajo del 2% mensual desde hace varios meses.

En el plano político, el mandatario se refirió a las elecciones presidenciales de 2027 y planteó la contienda como una disputa entre el modelo de su Gobierno y el intervencionismo estatal. “Me niego a creer que los argentinos vamos a votar para atrás. Confío en que los argentinos van a votar para adelante y vamos a salir adelante”, concluyó.