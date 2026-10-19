La Libertad Avanza explora el conurbano bonaerense con un acto para testear el desembarco de Javier Milei

Mientras se define la sede del congreso libertario que llevará a Javier Milei a encabezar un acto en la provincia de Buenos Aires en noviembre, más de 400 concejales bonaerenses de La Libertad Avanza que responden a Karina Milei se reunirán este lunes por la tarde en Avellaneda para comenzar a definir el armado territorial de cara a la campaña 2027.

Será un encuentro al que concurrirán representantes libertarios de los concejos deliberantes municipales bonaerenses. Estarán además los coordinadores seccionales y autoridades partidarias por Sebastián Pareja. El "1° Encuentro Provincial de Concejales de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires" está destinado a fortalecer la coordinación política en el principal distrito electoral del país donde Javier Milei tiene la urgencia de lograr un resultado competitivo para mantener a flote su proyecto de reelección.

La actividad se desarrollará en el marco del “Foro Provincial de Concejales”, presidido por Alejandro Carrancio, y buscará consolidar una agenda de trabajo conjunta entre las ocho secciones electorales. "El encuentro permitirá realizar un balance de las iniciativas impulsadas durante el año, intercambiar experiencias legislativas y establecer nuevas líneas de acción para profundizar el trabajo territorial y las propuestas de reforma municipal", explicaron los organizadores.

Uno de los antecedentes inmediatos de esta movida libertaria en la provincia de Buenos Aires fue la “presentación conjunta de proyectos para reducir y eliminar tasas municipales”, una iniciativa que permitió instalar el debate tributario en gran parte de la provincia. Según el último relevamiento de LLA, “123 de los 135 municipios bonaerenses ya cuentan con proyectos impulsados por La Libertad Avanza”, con iniciativas aprobadas en distintos distritos que incluyen la eliminación de tasas, beneficios para comerciantes y productores y simplificación de trámites administrativos.

La propuesta disparó el desafío del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia , a Javier Milei. El jefe comunal le propuso al Presidente acordar una reducción de impuestos nacionales y municipales. En una publicación en X, planteó que, si la Nación deja de cobrar IVA sobre las obras y servicios que realiza el municipio, su administración eliminará la Tasa de Seguridad e Higiene. “Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. Lo desafío Presidente a que lo hagamos los dos” , escribió Passaglia, quien vinculó su propuesta con el pedido del mandatario de reducir las tasas locales.

El encuentro de LLA en Avellaneda marcará también una de las primeras incursiones del año del partido de Karina Milei en el conurbano bonaerense, principal bastión electoral del peronismo de Axel Kicillof. Hasta ahora, las actividades partidarias de los libertarios tuvieron como sede localidades del interior bonaerense a la espera del desembarco en el territorio de Diego Santilli quien se perfila como el candidato a gobernador de LLA en un frente electoral junto a PRO de Mauricio Macri.

Los actos de Karina Milei

El mes pasado, Milei había estado junto a Karina y Santilli en Bahia Blanca visitando un proyecto RIGI de la empresa Mega. El gobierno nacional aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Ampliación Mega”, a cargo de la Compañía Mega SA Sucursal Dedicada (CMSD), con una inversión total de u$s365.398.669. La hermana del Presidente y jefa de LLA a nivel nacional había organizado también en San Pedro un acto junto a legisladores provinciales, concejales y la primera intendenta Fernanda Astorino Hurtado de Capitán Sarmiento.

Esta tarde, La Libertad Avanza dejará el interior bonaerense donde concentra su campaña ante las dificultades para hacer pie en el conurbano, territorio que concentra el mayor volumen de votos. Solo entre la primera y la tercera sección electoral, dominada en su mayoría parte por intendentes del peronismo, se concentra el 66% del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires. El conurbano bonaerense no es sólo el principal bastión electoral del peronismo. Es también el epicentro del modelo de ajuste y caída del consumo del modelo de Javier Milei a partir del congelamiento de salaros, desregulación de la actividad económica, apertura de importaciones y cierre de pymes y empresas.

"Siempre es preferible armar actos en el interior, en La Libertad Avanza le escapan al conurbano", admite ante Ámbito uno de los organizadores del acto en Avellaneda. El razonamiento remite a la campaña del 2025 cuando el entonces candidato bonaerense José Luis Espert debió huir en moto y sin casco ante el repudio de vecinos de Lomas de Zamora durante una acto de LLA en ese municipio.

La provincia de Buenos Aires representa casi el 37% del padrón electoral del país. En 2025 hubo más de 14 millones de personas habilitadas para votar y La Libertad Avanza logró resultados disímiles en las urnas. Perdió por paliza en los comicios locales desdoblados por el gobernador Axel Kicillof pero se impuso agónicamente en las legislativas nacionales para renovar diputados nacionales en el Congreso.