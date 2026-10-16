Javier Milei habló con Marco Rubio y EEUU enviará dos funcionarios para impulsar inversiones

Washington informó que ambos abordaron la agenda bilateral. El contacto se produjo antes de la visita de dos altos funcionarios estadounidenses al país para avanzar en proyectos de infraestructura.

El presidente Javier Milei conversó este viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , sobre la ampliación del comercio bilateral, la promoción de inversiones y la cooperación en seguridad regional. El contacto fue informado por Juan Pablo Segura , responsable de la diplomacia estadounidense para el Hemisferio Occidental.

“Hoy, Marco Rubio habló con el presidente argentino Javier Milei para reafirmar la sólida asociación entre Estados Unidos y la Argentina”, escribió Segura en X. Según detalló, ambos abordaron la expansión del intercambio comercial, el impulso a “inversiones transparentes” y la seguridad en el hemisferio.

La comunicación se conoció durante la visita del mandatario argentino a Washington . De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Estado, ambos ratificaron su compromiso de mantener una colaboración estrecha para alcanzar resultados que beneficien a los ciudadanos de los dos países. No se detallaron nuevos acuerdos ni medidas específicas derivadas de la conversación.

El diálogo entre Milei y Rubio coincidió con el anuncio de una próxima visita de Christopher Landau, número dos del Departamento de Estado, y Juan Pablo Segura a Buenos Aires.

Los funcionarios realizarán una gira por Paraguay y la Argentina entre el 19 y el 26 de octubre . En Buenos Aires tienen previstos encuentros con autoridades nacionales y representantes del sector privado, con una agenda centrada en aumentar la inversión estadounidense, promover el crecimiento y fortalecer la cooperación en seguridad.

Uno de los ejes será el Corredor Andes-Atlántico, presentado en septiembre durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La iniciativa busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante proyectos ferroviarios, ductos, energía e infraestructura digital.

El entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta u$s7.000 millones hacia 2027. La visita buscará avanzar en el desarrollo de esos proyectos, aunque todavía no se informó la fecha exacta del arribo de la delegación al país.

Nueva visita de Milei a EEUU

Durante su estadía en Estados Unidos, el Presidente expuso ante empresarios en la Cámara de Comercio, donde defendió su programa económico y expresó confianza en conseguir la reelección en 2027.

“Tenemos confianza de que vamos a ratificar este rumbo el año que viene en las urnas y Argentina volverá a transitar el camino de la grandeza”, afirmó durante la presentación titulada “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

En ese discurso también sostuvo que el riesgo país se ubicará por debajo de los 100 puntos en 2027 y vinculó esa expectativa con la continuidad de las reformas de su administración.

“Los argentinos toman decisiones transitorias, pero una vez puestos frente a la realidad no tengo dudas de que van a elegir el camino del progreso”, señaló el mandatario ante el auditorio empresarial.