Javier Milei regresa al país con el frente legislativo y el armado de La Libertad Avanza en la mira

El Presidente regresa al país tras una visita centrada en la promoción de su programa económico. Lo esperan una agenda legislativa cargada, el conflicto universitario y las negociaciones con el PRO. Karina Milei participará este viernes de un congreso partidario mientras el oficialismo acelera su construcción territorial.

Javier Milei regresa este viernes después de su visita a EEUU , donde buscó presentar ante empresarios los resultados de su programa económico. El regreso lo encontrará con varios frentes abiertos en el plano doméstico, desde las tensiones con la oposición en el Congreso hasta las definiciones del armado oficialista para las elecciones de 2027. Sin embargo, el primer mandatario avanza con nuevos viajes y delega la pata política en parte de su gabinete.

Durante su ausencia, Diego Santilli y Martín y Eduardo “Lule” Menem quedaron al frente de las negociaciones con los bloques aliados para evitar que la oposición reuniera el quórum necesario para sesionar este jueves en la Cámara de Diputados. Las conversaciones permitieron desactivar la convocatoria opositora y le dieron al oficialismo un respiro parlamentario, que permitió un aterrizaje con alivio para los hermanos Milei.

No obstante, mientras el Presidente prepara una nueva visita internacional La Libertad Avanza busca consolidar su estructura partidaria y ordenar las conversaciones con sus posibles aliados electorales. En ese esquema, Karina Milei mantiene un papel central en la conducción del espacio y en la definición de la estrategia territorial.

Uno de los compromisos políticos de este viernes será la participación de la secretaria general de la Presidencia en un congreso partidario de la juventud de la Ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Gran Rivadavia. La actividad se inscribe en el proceso de organización del partido de cara al 2027, y luego de que la semana pasada su ladero Sebastián Pareja encabezara un evento similar por provincia de Buenos Aires.

El regreso presidencial se produce, además, después de una semana marcada por el conflicto universitario y la actividad parlamentaria. La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a reunir a estudiantes, docentes, autoridades académicas y organizaciones sindicales en rechazo a la política del Gobierno para las universidades públicas.

Javier Milei encara nuevos viajes mientras se definen sus proyectos en el Congreso

En paralelo, la oposición no consiguió reunir el quórum necesario para avanzar con el tratamiento de iniciativas vinculadas al DNU 70/2023. Si bien el resultado representó un alivio parlamentario para Casa Rosada, la falta de acuerdo con distintos sectores de la oposición mantiene abierta la disputa por los próximos proyectos que el oficialismo pretende llevar al Congreso.

El calendario de viajes tampoco le dará demasiado margen en el país. Para el lunes 19, Milei tiene prevista una visita a Neuquén para participar de la apertura de Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, uno de los principales encuentros de negocios del sector energético. Allí coincidirá con el gobernador Rolando Figueroa y representantes de las empresas petroleras que operan en la región, en una actividad que pondrá el foco en las perspectivas de inversión y el desarrollo de Vaca Muerta.

Javier Milei viajará el lunes a Neuquén.

Después de esa actividad, el Presidente volverá a salir del país rumbo a España. La visita está prevista para el 20 de octubre y contempla una actividad en Madrid al día siguiente junto al economista Jesús Huerta de Soto. El viaje se realizará en medio de la reconfiguración del escenario político español tras el anuncio de elecciones anticipadas y estará marcado por el respaldo de Milei a las fuerzas de derecha. La comitiva incluirá al vocero presidencial, Adrián Ravier, según anticipó el funcionario.

A su regreso, el Gobierno deberá retomar las conversaciones con sus aliados parlamentarios y las negociaciones con las provincias, además de continuar con el debate sobre el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. La estrategia oficialista combina la búsqueda de acuerdos legislativos con el fortalecimiento de La Libertad Avanza como partido nacional, una tarea en la que Karina Milei concentra buena parte de las decisiones.

Antes de que termine octubre, el mandatario tiene previsto viajar a Catamarca para recorrer proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El plan del Gobierno contempla extender las recorridas a otras provincias durante los próximos meses y utilizar los proyectos de inversión como eje de esas actividades.