Efusivo discurso de Javier Milei en la CPAC: batalla cultural, cita a Lenin y mensaje a Macri

En el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) realizada en Buenos Aires , Javier Milei repasó durante una hora diez convicciones políticas con los que ejecutó su primer año de gobierno y dejó un mensaje para la interna contra Mauricio Macri : "Si no pensábamos negociar antes, ahora que los resultados nos acompañan, menos".

En el inicio de su discurso, el Presidente señaló a los miembros del Gabinete presentes ( Patricia Bullrich, Luis Caputo , Luis Petri y Karina Milei , además de Amalia "Yuyito" González en primera fila), opinó que "estamos haciendo el mejor gobierno de la historia" . Además, valorizó a la CPAC por su rol en "la batalla cultural" , que consideró ganada por la izquierda "básicamente porque nosotros no dimos la batalla".

"En el mundo se están respirando nuevos vientos de libertad y estamos ante una oportunidad histórica para empezar a cambiar el mundo", interpretó. "Tenemos que cuidar las ideas, porque si no damos la batalla cultural, no importa qué tan buenos somos gestionando o políticamente, no vamos a llegar a ningún lado", continuó y agregó: "Tenemos que alimentar nuestra visión".