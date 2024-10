Javier Milei: "Me encantaría ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro"

El presidente Javier Milei evitó meterse de lleno en la interna del Partido Justicialista al asegurar que se trata de un "problema de la oposición" , pero aprovechó la ocasión para reafirmar su predilección a disputar la centralidad con la expresidenta, Cristina Fernández de Kichner, y cuestionar el rol de la fuerza de centroizquierda en la actualidad argentina. "Me gustaría ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro", dijo.

Al ser consultado sobre la actualidad política, y en particular del PJ, el mandatario afirmó que la interna entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela "es un problema de la oposición". Sin embargo, añadió: "Ahora... también hay una parte de morbo y es que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”.

Por otro lado, se refirió a la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a España para reunirse con la expresidenta María Estela Martínez de Perón. "Yo no lo hubiera hecho", dijo, porque Isabelita “no tuvo ningún mérito intelectual para haber estado en ese cargo”.

Además, expresó nuevamente su apertura a incorporar al partido amarillo a la estructura libertaria. “Si usted me puede aportar personas valiosas para resolver los problemas, yo no tengo ningún inconveniente en incorporarlo a la estructura”, manifestó.

Cepo, inflación, consumo y salarios, las principales definiciones de Javier Milei

El mandatario libertario se refirió a la actualidad económica del país al hablar de la evolución de la inflación, la salida del cepo y el saneamiento de las cuentas públicas. En ese sentido, adelantó que habrá nuevos recortes en el Estado, en referencia a la "deep motosierra" que anunció el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger. “Él habla de la motosierra profunda, deep motosierra, y sí, la motosierra no para nunca, en nuestro gobierno no va a parar jamás”, sostuvo esta noche.

Milei reafirmó el rumbo de su programa económico y adelantó que “la inflación va a seguir bajando en los próximos meses”, luego de que el INDEC informara que septiembre volvió a mostrar una caída del IPC a valores del 3,5%. El libertario fue por más al asegurar que, en algunos sectores, hay “deflación”, y puso como ejemplo al sector de los alimentos. La semana pasada, el mandatario defendió la deflación al asegurar que es una "devolución de ingresos a la población", algo con lo que no concuerdan buena parte de los economistas.

“Nosotros trabajamos básicamente con hipótesis de escenarios y en función de eso nos vamos moviendo, pero las proyecciones y eso se las dejo a las personas que se dedican a hacer ese tipo de cosas”, continuó Milei, respecto a los índices futuros.

En otro momento de la entrevista con el canal TN, habló sobre las restricciones que rigen sobre el mercado de cambios. Y si bien reafirmó que el objetivo es abrir la economía, evitó dar una fecha sobre la salida del cepo. Según dijo, se hará “cuando estén dadas las condiciones”, aunque destacó que “hoy se está mucho más cerca”.

“Yo soy liberal libertario, no hay nada que odie más que aquello que restrinja las libertades de los individuos, pero yo no estoy dispuesto de salir a cualquier precio", reiteró Milei, tal como sostuvo durante las Jornadas Monetarias del BCRA, el martes pasado. "Muchos, en especial los kirchneristas, creían que nosotros íbamos a abrir el cepo el primer día”, indicó, pero la situación de las cuentas nacionales que se encontró el gobierno aún no lo permite.

Milei volvió a asegurar que tanto los ingresos de los trabajadores como los haberes de las jubilaciones se incrementaron, pese a la fuerte caída que registran si se incorpora al cálculo oficial la devaluación de diciembre, que desembocó en un salto inflacionario del 25% en aquel momento. De todas maneras, el Presidente afirmó que “los precios de los productos que consumen las clases bajas subieron a un ritmo inferior al de la inflación”, por lo que “el consumo se está reactivando”. Cifras de la consultora Scentia dicen lo contrario: en septiembre, el indicador cayó más de 20% anual en súper y autoservicios.

Milei sobre las universidades: "Lo único que queremos hacer es auditarlas"

En otro apartado de la entrevista, Milei insistió en sus críticas a las universidades y aseguró que la imagen de las casas de estudio “cayó cerca de 30 puntos y esto no es porque sí, sucede porque la gente entendió de qué se trata esto”. Un informe reciente de la consultora Zuban Córdoba afirma que las universidades nacionales cuentan con un 92% de aprobación, en oposición a la denuncia del Presidente.

Luego, reiteró que el objetivo no es cobrar por estudiar en las universidades públicas. “Acá no está en juego ni la universidad pública ni su arancelamiento, lo único que queremos hacer es auditarlas. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que toda la política que vive a costa de las universidades no quiere. Entonces, son todas unas discusiones mentirosas para evitar auditarlas”, denunció.

“Cuando se votó el veto en el Congreso hicieron una convocatoria y fue muy poquita gente, lo cual quiere decir que los estudiantes se dieron cuenta de que los estaban usando para defender el robo de la política”, dijo. Desde la caída de la ley mediante el veto, más de 20 facultades fueron tomadas en repudio a la decisión nacional. Actualmente, al menos seis universidades continúan con las medidas.