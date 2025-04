Wanda Nara y un inesperado pedido a Javier Milei: "Alguien se lo puede hacer llegar"

“ Es un pedido para nuestro Presidente . No sé si lo va a ver o si alguien se lo puede hacer llegar", comenzó Wanda al hacer su pedido al libertario.

"Queremos ver de incrementar, no sé si es a él al que nos tenemos que dirigirnos, que los perritos puedan entrar a los supermercados . Estamos muy mal acostumbradas de otros países donde vivimos y me encantaría adoptar las cosas buenas de otros lugares, que se puede ir con los perros a donde quieras”, expresó.

Es entonces cuando la niña, que estaba con una de sus perritas, amplía el pedido de su madre: "Porque me quedé afuera todo el día".

“Franchi no quiere entrar al supermercado porque tiene que dejar a Cookie atada”, explicó entonces la conductora de Bake Off.

Por último, agregó un par de ideas para complementar su idea: "Los dueños de los perros tendrían que ser responsables y venir con toallitas. Esa sería la idea de mi plan, que vengan con las toallitas para limpiar si el perro hace algo y las bolsitas".

"Pero bueno, nos quedamos acá con Cookie afuera del supermercado, nos dejaron afuera y por suerte venimos con alguien que nos está ayudando a hacer las compras, pero bueno, nada. Ojalá se pueda hacer esto”, concluyó.

Pedido Wanda Nara Milei perro El pedido de Wanda Nara a Javier Milei.

Wanda rompió el silencio tras su separación con L-Gante: "Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando"

Wanda Nara habló por primera vez luego de que el cantante Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, anunciara el domingo pasado la separación de la pareja a través de historias de Instagram. "Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando", afirmó la empresaria el martes por la noche durante un evento al que asistió en el Teatro Broadway y reveló detalles sobre el final de la relación.

“Con Elián hablamos el fin de semana y tomé una decisión. A veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y siempre acompaña", confesó Wanda. Así confirmó que ella fue quién decidió ponerle fin a la relación.

A pesar de la separación, Wanda aseguró que mantendrá el contacto con el músico, quien estaría atravesando un problema de salud, según insinuó la empresaria: “Cuando él vio al médico, estaba ahí yo. Hablé y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siempre estoy a pesar de que el vínculo cambie de título. El afecto y la responsabilidad emocional va a seguir”, aclaró en el móvil con LAM por América.