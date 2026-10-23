Javier Milei recibe a enviado de Donald Trump tras las diferencias por la soberanía sobre Malvinas

El Presidente se reunirá a las 11 con el vicesecretario de Estado norteamericano, en una jornada atravesada por la agenda bilateral y las diferencias en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Por la noche, participará de la cena anual de la Fundación Faro.

Landau vuelve a reunirse con el Gobierno y Milei lo recibe en Casa Rosada.

El presidente Javier Milei recibirá este viernes a las 11 en la Casa Rosada al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau , en un encuentro que se realizará luego de que Washington expresara su preocupación por el impacto que podría tener sobre empresas estadounidenses el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con las operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.

La reunión se producirá después de que Landau abordara el tema con el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín . Durante una conferencia de prensa conjunta, el funcionario estadounidense reconoció que su país sigue los intereses de sus compañías, aunque destacó que Washington respeta el proceso legislativo argentino.

El proyecto impulsado por el Gobierno busca fortalecer las herramientas legales para defender los intereses nacionales frente a las actividades hidrocarburíferas que la Argentina considera ilegítimas en el archipiélago. Quirno negó que la iniciativa esté dirigida contra una empresa en particular y sostuvo que el objetivo es que las compañías prioricen las inversiones en el continente argentino.

Además de Landau y Milei, participarán del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo.

La agenda se inscribe en el vínculo estrecho que la administración libertaria busca consolidar con Washington, con temas que abarcan la cooperación en seguridad, el financiamiento y las inversiones. En sus reuniones previas, ambos gobiernos también abordaron iniciativas contra el narcotráfico, la trata de menores y el fortalecimiento de la ciberseguridad.

Otro de los asuntos que generó diferencias fue la propuesta estadounidense de eliminar el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, un ámbito en el que la Argentina sostiene anualmente su reclamo de soberanía sobre las Malvinas. Mientras Landau defendió una reforma de los organismos multilaterales, Quirno afirmó que la posición argentina se expresa en distintos foros internacionales y que el país continuará reclamando una negociación pacífica con el Reino Unido.

La actividad presidencial continuará por la noche. A las 20.30, Milei participará de la cena anual de la Fundación Faro, en el Yacht Club Puerto Madero, donde está previsto que pronuncie un discurso.

Pablo Quirno defendió la ley y pidió que las empresas elijan el continente

Durante la conferencia que brindaron el jueves, Quirno sostuvo que la legislación vigente necesita modificaciones para dotar al país de mejores herramientas de defensa de sus intereses en Malvinas.

El canciller explicó que el proyecto permitiría el desistimiento de inversiones realizadas bajo licencias que la Argentina considera ilegítimas y negó que estuviera dirigido contra una compañía determinada. “Esta ley no va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular”, afirmó.

Según su explicación, la propuesta busca dar a las compañías la posibilidad de elegir entre el potencial de inversión en el territorio continental argentino y las operaciones en el archipiélago, que describió como más riesgosas e ilegítimas.

“Esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas”, manifestó.