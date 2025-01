Javier Milei se refirió por primera vez a la muerte de Jorge Lanata: su enojo con el periodismo y una anécdota inédita que lo une con Conan

Sin embargo, volvió a cargar contra un sector del periodismo, al que calificó de "miserable" debido a las críticas que recibió por no haberse expresado tras la muerte del conductor de PPT. "¿Quién carajo se creen que son para exigirle a alguien opinar? Eso muestra el ombliguismo del periodismo. Días después de Lanata partió Leo Dan y no veo que hayan pedido que todos hablen de eso. El problema son los periodistas, que creen que son el centro del mundo", agregó.

La anécdota que liga a Jorge Lanata y a "los hijitos de cuatro patas" de Milei

Entonces, el Presidente comenzó a relatar una anécdota que no había contado antes, que une al periodista con Conan, uno de sus perros. "Nunca se lo manifesté y él nunca supo el gran agradecimiento que le tengo. Yo estaba en la casa de mi mamá en Devoto, era domingo. Lanata había hecho una previa por un informe tremendo… Confieso que era televidente intenso de Periodismo Para Todos", recordó.

Y continuó: "Al otro día tenía que trabajar temprano y mi mamá me dijo que me quedara. Le dije que no porque me levantaba temprano, así que veía el programa en mi casa y después me iba a dormir".

captura milei entrevista.jpg Javier Milei contó una anécdota inédita que une a Jorge Lanata con Conan, su "hijito de cuatro patas".

"No me olvido más, llegué a las 9.50 y me senté en el sillón con Conan al lado. Más tarde, serían las 10.10, escuché una explosión: creí que lo habían censurado, salí del departamento a los gritos y empecé a respirar aire raro. Entré nuevamente y vi que Conan se había ido al balcón y me fui con él. Ahí vi que abajo había un despelote de gente, y me llamó una vecina y me dijo que había un incendio", prosiguió el relato.

"O nos salvamos juntos o nos morimos juntos", dijo Milei, quien contó que tuvo que cargar en brazos a su mascota para que no se lastimara con los vidrios que estaban en el piso producto de la explosión.

"Llamé al veterinario y llevé a Conan para que vea cómo estaba. Él me dijo que el perro estaba bien, pero que el problema era yo porque estaba cianótico. Me dio oxígeno el veterinario porque el que estaba en problemas era yo".

"Yo pude haber tenido muchas diferencias con Lanata, pero en uno de los momentos más importantes de mi vida, cuando me jugué la vida por mi hijito de cuatro patas, yo estaba en casa para ver su programa", concluyó el Presidente en diálogo con Luis Majul en El Observador.