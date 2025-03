Paro de la CGT: los gremios que adhieren a la medida de fuerza del 10 de abril

CGT Azopardo.jfif

"Venimos a transmitirle al pueblo argentino, especialmente a trabajadores y trabajadoras, que confirmamos que vamos a tomar una acción sindical de 36 horas. Comenzará con movilizaciones el 9 de abril a las 12 horas, y un paro el 10 de abril por 24 horas", confirmó el triunviro Héctor Daer durante una conferencia de prensa desde la sede de Azopardo.

Por último, desde la CGT también informaron que se movilizarán el 24 de marzo para acompañar la marcha de los organismos de Derechos Humanos. "Nos sentimos parte de esa lucha por Memoria, Verdad y Justicia", expresaron. En tanto que el 27 de marzo se reunirán todas las regionales del país y el 1 de mayo se movilizará la CGT por el Día del Trabajador.

Paro de la CGT: qué gremios se suman a la huelga del 10 de abril

Hasta el momento, gremios de diferentes ramas del empleo ya confirmaron su adhesión al paro del próximo jueves 10 de abril. Los sindicatos más importantes que se suman a la medida de fuerza de la CGT son:

Transporte

UTA (colectiveros)

Metrodelegados (trabajadores del subte)

La Fraternidad (choferes de trenes)

Unión Ferroviaria (trabajadores de trenes)

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)

Asociación del Personal Aeronáutico (APA)

Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas

Aerocomerciales (UPSA)

Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa)

Camioneros

Trabajadores estatales

Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN)

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)

Suteba (docentes)

Ademys (docentes)

UDA (docentes)

SADOP (docentes privados)

Asociación del Personal Legislativo (APL)

AEFIP

Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN)

Comercio

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys)

Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio

Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público

Canillitas

Bancos

Asociación Bancaria

Gastronomía

Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra)

Industria

Unión Obrera Metalúrgica (UOM)

SMATA

Alimentación

Aceiteros

Cerveceros

Panaderos

Federación de Gas

Salud

Asociación de los Trabajadores de Sanidad Argentina (ATSA)

Construcción

UOCRA

Puertos

Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina

Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines

Guincheros

Dragado y Balizamiento

El mensaje del Gobierno a la CGT: "De nada sirve que nos empecemos a poner en difíciles"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró este sábado que son "ridículos" los motivos del tercer paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 10 de abril.

Francos les dejó una advertencia a los dirigentes de la CGT: "De nada sirve que nos empecemos a poner en difíciles, sacando de la galera una huelga que nadie esperaba por un hecho que es absolutamente ridículo", dijo en entrevista en Radio Mitre.

"Que la CGT convoque una huelga porque las fuerzas de seguridad defienden el orden publico. No lo puedo entender. Que me digan otra cosa, pero no eso porque no tiene sentido", afirmó Francos.